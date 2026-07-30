76歳で父親になった俳優＆46歳で母親になる女優が対面へ!?“先輩ママ”に助言を求めた韓国女優 | RBB TODAY

女優チョン・イランが、“最高齢パパ”俳優キム・ヨンゴンと女優ハン・ダガムの対面を提案した。

去る7月29日、韓国で放送されたKBS2『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』には、ハン・ダガムの自宅を訪れた“先輩ママ”チョン・イランと女優ファン・ボラの姿が捉えられた。

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この日、ハン・ダガムは「お餅（胎児の愛称）が男の子でもあり、自分は育てた経験がないため、男の子を持つ母親の心境と育児はどうだったのか気になり、2人を育児の先輩として招いた」と語った。

その後、チョン・イランとファン・ボラは息子のアロン君とウイン君を連れて、ハン・ダガムの自宅を訪問した。

子どもたちを見たハン・ダガムは、「実は周りに小さい子供がいない。友達の子供はすでに大きくなっているか、軍隊に行っているか、あるいは子供がいないか。だから本当にこのように実際に小さい小を見るのは、初めてだ」と吐露した。

（写真＝KBS2）

1枚目：左からハン・ダガム、キム・ヨンゴン 2枚目左：ファン・ボラ

これに対し、チョン・イランは「それに、あなたのように高齢で赤ちゃんを産む人もいない。あなたのように初産で年を取ってから授かるのは本当に難しい。これは本当に幸せなこと」と祝福した。

続けて、「『ダガムが妊娠したって』と友達に話したら、『ハン・ダガムさんが妊娠したなら、最高齢パパはキム・ヨンゴンさんで、最高齢ママはハン・ダガムだね』と言っていた」と話し、笑いを誘った。

これに先立ち、キム・ヨンゴンは2021年に76歳にして、39歳年下の女性との間に息子が誕生し、話題になった。

チョン・イランは、キム・ヨンゴンが義理の父であるファン・ボラを見つめ、「みんな揃ったね。今度キッズカフェ（子供の遊び場）で集まろう」と提案した。

（記事提供＝OSEN）

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