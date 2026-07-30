fromis_9、“サマークイーン”の本領発揮！新曲『Vitamin ME』で音楽番組1位に | RBB TODAY

ガールズグループfromis_9が、“サマークイーン”としての存在感を示した。

fromis_9は7月29日に放送されたMBC M「SHOW CHAMPION」に出演し、2ndフルアルバム『Glow ME』のタイトル曲『Vitamin ME』で1位を獲得した。

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トロフィーを手にしたfromis_9は、所属事務所ASNDを通じて「こんなに大きな愛と応援を送ってくださったファンの皆さんに心から感謝します」と感謝を伝えた。

（写真提供＝ASND）fromis_9

続けて、「ファンの皆さんのおかげで、このような意味深い賞をいただくことができました。これからも良い音楽とステージで恩返しできるように、全力を尽くします」とコメントした。

また、ASNDは7月29日、fromis_9の公式SNSを通じて「2026 fromis_9 ASIA TOUR ‘TOMORROW GLOW.’ IN SEOUL」のポスターを公開し、ツアー開催を発表した。

（写真提供＝ASND）fromis_9

fromis_9は9月4日から6日まで、ソウル・高麗大学ファジョン体育館でアジアツアーの幕を開ける。ソウル公演を皮切りにアジア各国を巡り、各地のflover（ファンダム名）と特別な時間を過ごす予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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