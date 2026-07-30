BTS、ヒット曲『IDOL』MVがリリースから約8年で14億回再生を突破！グループ通算5作目 | RBB TODAY

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BTS、ヒット曲『IDOL』MVがリリースから約8年で14億回再生を突破！グループ通算5作目

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BTS、ヒット曲『IDOL』MVがリリースから約8年で14億回再生を突破！グループ通算5作目
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BTSが、また一つ大記録を打ち立てた。

代表曲『IDOL』のミュージックビデオが、再生回数14億回を突破した。

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BIGHIT MUSICは7月30日、「BTSの『IDOL』ミュージックビデオが、7月29日21時20分頃に再生回数14億回を突破した。グループ通算5作目の記録だ」と明らかにした。

『IDOL』は、BTSが2018年8月にリリースしたリパッケージアルバム『LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’』のタイトル曲。公開から約8年で14億回再生を達成した。

BTS
（画像提供＝BIGHIT MUSIC）

BTSはこれまでに、『Dynamite』『Boy With Luv』『DNA』『MIC Drop』リミックスのミュージックビデオが14億回再生を突破している。今回『IDOL』が加わり、グループ通算5作目となった。

『IDOL』は、南アフリカのビートに韓国伝統音楽のリズムや掛け声を重ねた楽曲。公開直後、米ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」で11位、イギリスの「オフィシャル・シングル・チャート・トップ100」で21位を記録し、人気を集めた。

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《スポーツソウル日本版》

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