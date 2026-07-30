「言葉や国が違っても感情は伝わる」クァク・ドンヨンが『マッチングTL』で邦画初出演、場面写真解禁 | RBB TODAY

土屋太鳳主演の『マッチング TRUE LOVE』より、イ・ソンイル役を演じた韓国俳優クァク・ドンヨンの場面写真が解禁となった。

本作は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した『マッチング』の続編。

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今回は、舞台をマッチングアプリから南の島での“マッチングツアー”へと大きくスケールアップ。土屋太鳳はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間大介は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）として、前作に引き続き物語に深く関わっていく。

また、本作から参加する新キャストとして、韓国出身の俳優・クァク・ドンヨン、豊嶋花、倉悠貴も決定。クァクは韓国から出会いを求めて来日した会社経営者、イ・ソンイル役を、豊嶋は前作で殺害された輪花の親友・尚美の妹で、喪失を抱えながらも新たな出会いに一歩踏み出そうとする女子大生、伊藤愛羅役を、倉はアプリ婚連続殺人事件に異様な執着を見せる芸大生、野村安蘭役を演じる。

さらに、南の島で行われるマッチングツアーに参加するキャストには輪花の同僚で、今回のマッチングツアーの責任者・佐々木万由子役に根矢涼香。恋愛恐怖症のクールな女性経営者・氷室瑠璃役に冨手麻妙。恋愛一直線の肉体派トレーナー・天野由太郎役に塚田僚一。実家が太い呉服屋のお嬢様・松橋梨絵役に瀧七海。すべてを手に入れたはずのエリートドクター・一条克彦役に濱正悟。条件重視のエステティシャン・日向ゆら役に加藤史帆。恋に奥手な清純派の箱入り娘・高田綾子役に花瀬琴音。ノリだけで生きる炎上系配信者・清水海斗役を伊島空が演じる。

それぞれが理想の相手を求めて集まった男女たち。しかし、南の島という逃げ場のない密室空間で、人間模様が複雑に絡み合い、物語は予想だにしない方向へと加速していく。

本作で新たに加わるキャストの中でも大きな注目を集めるのが、韓国俳優のクァク・ドンヨン。大ヒットドラマ『私のIDはカンナム美人』（JTBC／18）、『サイコだけど大丈夫』（tvN／20）、『ヴィンチェンツォ』（tvN／21）、『涙の女王』（tvN／24）、『トングン －呪いの宮－』（Netflix／26)など数々の話題作に出演し、日本でも高い人気を誇る彼は、本作で待望の日本映画初出演を果たす。

クァクが演じるのは、韓国人の会社経営者・イ・ソンイル。当初は、「恋に奥手な清純派の箱入り娘」の高田綾子（花瀬琴音）とマッチングし、穏やかな時間を楽しむかに見えたが、やがてツアーは狂気に包まれていく。混乱を極める中、主人公・輪花（土屋太鳳）を支えながら、吐夢（佐久間大介）に疑惑の目を向ける重要人物として、物語の鍵を握る存在だ。

出演にあたりクァクは、「内田英治監督と土屋太鳳さんのお名前を拝見しただけで、ぜひ参加したいと思いました。お二人の作品は以前から楽しく拝見していましたし、海外プロダクションとの仕事にも興味があったので、その第一歩としてこれ以上ない作品だと感じました。」と、日本映画への出演を決意した理由を明かす。

さらに、約2カ月にわたる日本での撮影を振り返り、「韓国とは少し異なる現場の文化に戸惑いながらも、とても新鮮で興味深く感じました。その後は日を追うごとに、土屋太鳳さんをはじめ多くの俳優の皆さんや現場スタッフの方々が、僕が早くなじめるようにたくさん助けてくださり、そのおかげで緊張もほぐれ、楽しくリラックスした気持ちで撮影に臨むことができました。」と、撮影現場での交流を明かした。また、「言葉や国が違っても、非言語的な表現を大切にすれば、伝えたい感情やメッセージはしっかりと届くのだと感じました。同時に、それぞれの言語が持つ固有の情緒が確かに存在するということも改めて感じました。」と、国境を越えた作品づくりで得た学びについても語った。

そして今回、そんなクァクが演じるソンイルの新たな場面写真が解禁。韓国で会社を経営するソンイルが、スーツ姿でパソコンに向かう経営者らしい一面を見せる姿や、日本で開催されるマッチングツアーに参加し、ジャケット姿で爽やかな笑顔を見せる姿、ソンイルが険しい表情をのぞかせる横顔などが収められている。さらに、輪花を追ってツアーに潜り込んだ吐夢に疑いの目を向けるツアーメンバーの前で、写真を手に吐夢に詰め寄るソンイルの姿や、どこか不穏な表情の輪花と共に並んで歩くソンイルの姿も解禁された。

ソンイルが吐夢を追い詰める理由とは？そして、輪花とソンイルの関係とは？

映画『マッチング TRUE LOVE』はは9月25日より全国公開。

©2026『マッチングTL』製作委員会

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