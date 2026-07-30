タイトワンピから伝わるボリューム…“男性のセルフプレジャー”保存発言の韓国インフルエンサー、34歳に | RBB TODAY

インフルエンサーのホン・ヨンギが近況を伝えた。

ホン・ヨンギは7月29日にインスタグラムを更新。

【写真】デカい、ホン・ヨンギの肉感ボディ

「誕生日を祝ってくれてありがとうございます♡」というコメントを添え、複数の写真を投稿している。

公開された写真には、バースデーケーキや花束を手に笑顔を見せるホン・ヨンギの姿が収められている。ハート形のバルーンやケーキを前に手を合わせる様子からは、家族とともに誕生日を過ごした和やかな雰囲気が伝わってくる。

その一方で、駐車場で撮影した写真も注目を集めた。グレーのノースリーブミニワンピースを着こなし、すらりとしたスタイルを披露。体のラインに沿うタイトなシルエットが印象的で、持ち前の抜群のプロポーションが際立っている。

投稿を見たファンからは、「お誕生日おめでとうございます」「本当にきれい」「幸せな一年になりますように」といった祝福のコメントが相次いだ。

（写真＝ホン・ヨンギInstagram）

1992年7月29日生まれのホン・ヨンギは、イケメン・美女の一般人を紹介する人気番組『オルチャン時代』（2009）への出演をきっかけに一躍有名となった。その後はショッピングモールを運営する実業家へと転身し、21歳だった2013年に当時18歳だった夫イ・セヨンと授かり婚。同年に長男を出産し、2015年には次男も誕生した。現在は2児の母として家庭を支える一方、YouTubeやインスタグラムなどでファッションや美容コンテンツを発信するインフルエンサーとしても活動している。

そして最近、YouTubeチャンネル「ノーバック タク・ジェフン」に出演した際、夫のパイプカット手術、男性ファンから送られてきたセルフプレジャー動画を保存している理由を明かして話題となった。

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