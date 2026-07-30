たこ焼き店でアルバイト!?『エージェント・キム』でソ・ジソブの“娘役”を演じた新人女優、近況が話題 | RBB TODAY

視聴率23％のヒット作でデビューした新人女優が、たこ焼き店で働いていた。

ドラマ終了後に明かした意外な近況が、注目を集めている。

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7月29日、YouTubeチャンネル「ワンマイク」に、女優ソ・スミンが出演した映像が公開された。

Netflixでも配信されているドラマ『エージェント・キム：リアクティベーティッド』（以下、『エージェント・キム』）に出演したソ・スミンは、映像で「たこ焼き店でアルバイトをしている」と告白した。

顔を隠すことなく接客しているが、客たちは本人ではなく、よく似た別人だと思っているそうだ。

（画像＝「ワンマイク」キャプチャ）

ソ・スミンは「顔を隠していないので、ただ似ている人だと思うみたい」とし、「私の目の前で『エージェント・キム』の話をする方もいる」と明かした。

店のオーナーにも、自身が女優であることを事前に伝えていなかったという。彼女は「オーナーには何も言わずに働き始めた」とし、「たこ焼きを焼いていたら、突然オーナーから『もしかしてエージェント・キムに出ている？』『なぜここにいるの？』と聞かれた」と振り返った。

さらに、「撮影が終わり、作品がうまくいっているからといって、何もせずにいるのはあまり好きではない」とし、「何か少しでもやったほうがいいのではないかと思い、アルバイトを始めた」と説明した。

（画像＝「ワンマイク」キャプチャ）

ソ・スミンは『エージェント・キム』で、ソ・ジソブ演じるキム部長の娘キム・ミンジ役を務めた。2007年生まれの彼女は、同作で女優デビューを果たした。初出演作ながら、誘拐や別れ、再会へと続く大きな感情の起伏を演じ切った。

7月25日に最終回を迎えた『エージェント・キム』は、韓国で視聴率23％を記録して幕を閉じた。

ソ・スミンは、初撮影ではソ・ジソブを「先輩」と呼んでいたが、時間がたつにつれ、互いに「お父さん」「娘」と呼び合うようになったと明かした。

彼女は「撮影がない時も、お父さんとふざけ合ったり、写真を撮ったりしていた」とし、「物語が進むにつれて、本当のお父さんのように感じるようになった」と語った。

（画像＝「ワンマイク」キャプチャ）ソ・スミンとソ・ジソブ（右）

劇中で遺影を見つめる場面では、特別に感情を高める必要もなかったという。ソ・スミンは「撮影前から涙が出た」と当時を振り返った。

作品が終わった現在も、ソ・ジソブとは連絡を取り合っているとし、実の父親が「君は僕の娘なのに、どっちのお父さんのほうが好きなの？」と嫉妬するほどだというエピソードも明かした。

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