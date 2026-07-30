15万個のスワロフスキーを使用！LE SSERAFIM、世界的ブランドの“特注衣装”でステージを彩る | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、華やかなクリスタル衣装をまとってステージを駆け巡る。

世界的クリスタルジュエリーブランド「スワロフスキー（SWAROVSKI）」とタッグを組んだ。

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LE SSERAFIMは、現在開催中のワールドツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR PUREFLOW」のオープニングセッションで、スワロフスキーが特別制作した衣装を着用した。

（写真提供＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

衣装は赤と黒を基調とし、15万個を超えるクリスタルが精巧にあしらわれている。照明や動きに合わせて多彩な輝きを放ち、LE SSERAFIMのダイナミックなパフォーマンスを一層引き立てた。

今回のコラボレーションは、メンバーのチェウォンとスワロフスキーのパートナーシップをきっかけに実現した。チェウォンは現在、同ブランドの韓国アンバサダーを務めている。

スワロフスキーは最近、「2026 FIFA北中米ワールドカップ」決勝戦のハーフタイムショーに出演したマドンナとシャキーラの衣装も手がけた。LE SSERAFIMは世界的ポップスターに続いて特別衣装をまとい、グローバルアーティストとしての存在感を示した。

ツアーの熱気は日本へと続いている。7月11日・12日に韓国・仁川インスパイアアリーナでツアーの幕を開けたLE SSERAFIMは、25日・26日に大阪公演を成功裏に終えた。今後は、7月30日と8月1日・2日に神奈川、8日・9日に静岡、18日・19日に宮城、9月2日・3日に福岡で公演を開催する。

さらに、8月14日に大阪、16日に東京で開催される日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」にも出演する予定だ。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

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