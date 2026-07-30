「もはや別人」日本でも驚愕の声続々…キム・ヨナの大胆イメチェンが話題「プロモデル級」と反響 | RBB TODAY

キム・ヨナの大胆なイメチェンに、日本でも驚きの声が上がっている。

最近、ファッション誌『ELLE』に登場したキム・ヨナ。

【写真】日本も驚いたキム・ヨナの“イメチェン”

これまでの上品なイメージから一転、短いボブヘアスタイルを披露している。

公開された写真のキム・ヨナは、白いシャツやブルーのドレスを完璧に着こなし、洗練されたムードを演出。控えめな表情と自然なポージングが相まって、元アスリートとは思えないモデルのようなオーラを放ち、視線を集めた。

このキム・ヨナのイメージチェンジは、日本でも大きな話題となった。

日本メディア『スポーツ報知』はキム・ヨナの変化を大きく取り上げ、「白いシャツとブルーのドレスをクールに着こなした」と紹介。「ポージングや表情もプロモデル級」と絶賛したほか、「現役時代とはまったく違う人物のような魅力を見せた」として、キム・ヨナの新たなスタイルに注目した。

また、日本のネットユーザーからは「こんな人が存在するなんて」「圧倒的な美しさに息をのむ」「ショートヘアが本当によく似合う」「もはや別人では」「ずっと見てしまう」など、絶賛の声が相次いだ。

（写真＝キム・ヨナInstagram）

キム・ヨナは2014年に現役を引退して以降、広告やブランドモデルなど、さまざまな活動を展開している。

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的に参加している。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。

■【写真】キム・ヨナ「浅田真央と親しいとは言えない」

■「浅田真央が韓国で死亡？」度を超えた悪質ニュース

■【画像】キム・ヨナ、イケメン夫と甘々キス