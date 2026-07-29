“りくりゅうペア”の7年の軌跡をたどる「メモリアルフレーム切手セット」が本日から申込開始！ | RBB TODAY

「りくりゅう メモリアルフレーム切手セット "Two Hearts One Dream"」の予約申込受付が本日29日より開始されている。

“りくりゅう"こと三浦璃来・木原龍一ペアは2019年に結成。数々の困難を乗り越えながら日本のフィギュアスケート界に新たな歴史を刻み、世界の頂点へと駆け上がった。日本ペア史上初となるゴールデンスラムを達成するなど、数々の偉業で世界を魅了し続けた二人の“7年の軌跡"が、今回の商品に凝縮されている。

同商品は、ペア結成から世界の頂点へと至る7年間の歩みを時系列でたどれる構成となっており、競技人生を彩った名場面や感動の瞬間をふんだんに収録した永久保存版だ。メモリアルフレーム切手セットとグッズをギフトBOXに入れて届ける。

付属のスマホショルダーストラップは"りくりゅう"をイメージした特別仕様のオリジナルデザインを採用。さらに、三浦、木原それぞれからファンへ贈る手書きのメッセージ（印刷）と、本人の直筆サインを印刷したメッセージカードもセットされている。

歓喜の瞬間、苦悩の日々、そして互いを信じ続けた強い絆。日本中に感動と希望を届けた二人の挑戦と栄光の軌跡を手元で堪能できる。