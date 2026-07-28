デカすぎ…アン・シネの見事な肉体に悶絶者続出、プールサイドに「女神降臨」と反響続々 | RBB TODAY

アン・シネがファンを魅了した。

アン・シネは7月27日にインスタグラムを更新。

【写真】デカすぎアン・シネ

「早く冬が来てほしい」と綴り、プールで夏を満喫する姿を複数枚公開している。

公開された写真でアン・シネは、黒のスイムウェアに白のパレオを合わせたリゾートスタイルを披露。モデルばりのポージングで圧巻の存在感を放っている。

（写真提供＝KLPGA）現役時代のアン・シネ

引き締まったウエストやすらりと伸びた手足、健康的な肉体はもちろん、サングラス越しでも伝わる華やかなオーラが印象的だ。

投稿を見たファンからは、「ずっと夏だったらいいのに」「相変わらず綺麗」「本当に素晴らしい肉体」「写真集じゃん」「20代に戻ったみたい」「女神降臨」といった称賛のコメントが相次ぎ、大きな反響を呼んでいる。

（写真＝アン・シネInstagram）

◇アン・シネ プロフィール

1990年12月18日生まれ。韓国・ソウル特別市出身。身長165cm。小学3年生のときにニュージーランドに留学し、現地でゴルフの実力を磨いた。2008年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会、2015年の「KLPGAチャンピオンシップ」で初のメジャー大会制覇を成し遂げた。2017年の日本女子ツアー参戦時にはその美貌とプロポーションで一躍注目を集め、2018年にはゴルファーとしては異例の写真集も発売。2024年9月22日、日本ツアー「第51回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント」最終ラウンド終了後に現役引退を宣言した。

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