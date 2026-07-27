ILLIT、初の日本ツアーが大成功！HANA・JISOO＆MOMOKAのサプライズ登場にファン歓喜 | RBB TODAY

ILLITが、初の日本ツアーを盛況のうちに終えた。

最終公演には新曲でコラボしたHANAのJISOOとMOMOKAがサプライズで登場し、会場を沸かせた。

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ILLITは7月26日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで「ILLIT LIVE ‘PRESS START♥’ in JAPAN」のファイナル公演を開催した。

愛知を皮切りに、大阪、福岡、兵庫、東京の日本5都市で全11公演にわたって行われた今回のツアー。デビュー曲『Magnetic』をはじめ、『Cherish（My Love）』など全24曲の多彩なセットリストを披露し、ダンスチャレンジや合唱を促しながら観客と一体となってステージを盛り上げた。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

『Pimple』では、メンバーがGLLIT（ファン）に向けて書いた日本語の直筆手紙を公開。さらに、手紙を入れたボールを客席へ投げ、ファンにプレゼントするサプライズも行われた。YUNHA（ユナ）が3階席までボールを投げ込むと、会場からは大きな歓声が上がった。

また、この日の公演には、Japan 2nd Singleのタイトル曲『I Got Your Back（Feat. JISOO, MOMOKA of HANA）』でフィーチャリングに参加したHANAのJISOOとMOMOKAがサプライズで登場。迫力あふれるコラボパフォーマンスを披露し、会場の熱気を最高潮に引き上げた。

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パフォーマンス後には、共に撮影したミュージックビデオの裏話を明かしながら、仲睦まじいやり取りを見せた。さらに「ミュージックビデオもぜひチェックしてください」とファンに呼びかけ、新曲への期待を高めた。

本編最後には、ヒット曲『It's Me』を披露。激しいダンスをこなしながらも安定した歌声を響かせ、さらに磨きのかかったパフォーマンスで観客を魅了した。

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メンバーがステージを後にすると、会場には大きな「ILLIT」コールが響き渡った。その声に応えるように、アンコールではアリーナ席後方から登場。『Mamihlapinatapai』を歌いながら客席の近くを回り、ファンとの交流を楽しんだ。

ILLITは「公演中ずっと一緒に歌い、応援してくれたGLLITのおかげで、夢を見ているようで、幸せな気持ちで締めくくることができた。これからもこの景色を見続けられるよう、一生懸命頑張りたい」と感激のコメントを伝えた。

「PRESS START」日本5都市11公演を大盛況のうちに終えたILLITは、今後もメディア出演や各種イベントへの出演など、積極的な日本活動を展開していく。

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7月28日にNHK『うたコン』、29日にはIROHA（イロハ）が7月マンスリーエンタメプレゼンターを務めるフジテレビ系列『めざましテレビ』に出演し、新曲を披露する予定だ。

8月4日には『めざましライブ ILLIT×CUTIE STREET in めざましWANGANフェス』、9日には『LuckyFes’26』への出演が決定しているのに加え、8日にはグループ初のオープンスペースでのフリー観覧ミニライブ開催も予定されている。

待望の日本シングルリリースを皮切りに、さらなる飛躍を見せるILLITの今後の活躍に期待が高まる。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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