48歳でパパに！人気アイドルと“激似”で話題のナムグン・ミン、結婚4年で待望の第1子誕生「母子ともに健康」 | RBB TODAY

俳優ナムグン・ミン（48）と女優チン・アルム夫妻（36）に、待望の第1子が誕生した。

結婚から約4年、2人は男の子の親となった。

【写真】ナムグン・ミン、“激似”人気アイドルと2SHOT

ナムグン・ミンの所属事務所関係者は7月27日、『スポーツソウル』に対し、「ナムグン・ミン、チン・アルム夫妻に最近、男の子が誕生した。現在、母子ともに健康だ」と明らかにした。

続けて、「俳優の私生活に関することのため、これ以上の詳しい内容についてはお伝えすることが難しい点をご理解いただきたい」とし、「新しい家族を迎えたナムグン・ミン、チン・アルム夫妻に、温かい祝福と応援を送っていただければありがたい」と付け加えた。

（写真＝チン・アルムSNS）左からナムグン・ミン、チン・アルム

ナムグン・ミンとチン・アルムは2015年、映画『Light My Fire』（原題）で監督と俳優として出会った。その後、恋人関係に発展し、約7年の交際を経て2022年に結婚した。

◇ナムグン・ミン プロフィール

1978年3月12日生まれ。1999年のドラマ『君の夢を広げろ』（原題）でデビュー。デビュー初期はペ・ヨンジュンに似ていることから、“リトル・ペ・ヨンジュン”と呼ばれたことも。優れた演技力とビジュアルで俳優として頭角を現し、2017年に主演したドラマ『キム課長とソ理事～Bravo! Your Life～』がヒットして人気俳優に。2020年にドラマ『ストーブリーグ』の好演が認められてSBS演技大賞で大賞を受賞。翌2021年には『黒い太陽～コードネーム：アムネシア～』でMBC演技大賞の大賞を受賞し、名実共に韓国のトップ俳優となった。

◇チン・アルム プロフィール

1989年11月9日生まれ。2008年にモデルとしてデビューし、2015年には映画『Light My Fire』でヒロインを務めた。その映画の演出を担当した俳優ナムグン・ミンと、2016年から公開恋愛を開始。ナムグン・ミンは2021年12月に開かれた「MBC演技大賞」で大賞を受賞し、「アルム、私のそばにいつもいてくれてありがとう、愛している」と語り、話題を集めたりした。2人は2022年10月に結婚式を挙げた。

■【写真】ナムグン・ミン、妻を祝うラブラブ投稿「ロマンチックすぎる」

■【写真】ナムグン・ミン、結婚式費用は“1000万円”超え

■【写真】ナムグン・ミン、“激似”人気アイドルと2SHOT