MUSIC AWARDS JAPANのアニソンライブがNHKで放送 | RBB TODAY

NHKは、アニメ音楽フェスのライブ映像を凝縮した番組「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 アニソンスペシャル」を8月2日（日）午前0時10分から放送すると発表した。

今年6月、国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」では「AWARDS WEEK」と題し、期間中にさまざまな関連イベントが開催された。その中でも国内外のアニソンファンから注目を集めたのが、6月9日にTOYOTA ARENA TOKYOで開催された『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE リスアニ!LIVE on TOKYO ANIME MUSIC HIGHLIGHTS』だ。

同イベントは「日本から世界に発信する、全曲生バンド演奏によるアニメ音楽フェス」を掲げ、現在人気を集める6組のアーティストが一堂に集結した一夜限りのスペシャルライブ。アニソンシンガーから声優アーティスト、キャラクターを身に宿して音楽を表現するユニットやバンドまで、多種多様なスタイルでアニメ音楽の魅力を届けた。

出演はアイドルマスター シャイニーカラーズ【コメティック】、オーイシマサヨシ、TrySail、MyGO!!!!!、ラブライブ！サンシャイン!!【Guilty Kiss、Saint Snow】、TeddyLoid（Special DJ SET）の6組。

この模様を約1時間に凝縮した番組「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 アニソンスペシャル」（NHK総合）は、8月2日（日）午前0時10分から1時9分（土曜深夜）に放送される。NHK ONEでの同時配信および1週間の見逃し配信も予定されている。