 へそ出し×褐色肌に猫なギャルメイクが可愛い！『原神』シロネンが美脚眩しいしなやかなポージングで魅せる【写真8枚】 | RBB TODAY
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へそ出し×褐色肌に猫なギャルメイクが可愛い！『原神』シロネンが美脚眩しいしなやかなポージングで魅せる【写真8枚】

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シロネン『原神』／みたまる（X：@mitamaru_ksn）
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6月13、14日に東京・池袋サンシャインシティでコスプレイベント「acosta!@池袋サンシャインシティ」が開催されました。


【コスプレ】美脚きらめく『原神』や『崩スタ』に人気ラノベのヒロインまで！「アコスタ池袋」に集結した美女レイヤー9選【写真41枚】 | インサイド
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6月13、14日に開催された「acosta!@池袋サンシャインシティ」参加の美麗レイヤーをまとめてお届けします。
https://www.inside-games.jp/article/2026/06/20/183269.html続きを読む »

関東地方も梅雨入りし、雨模様の日が続いていましたが両日は梅雨の中休み、時折晴れ間が除く貴重なイベント日和となりました。イベントには多くのコスプレイヤー、カメラマンが参加しました。『原神』『勝利の女神:NIKKE』などもはや定番となった人気ゲームに加え、『鳴潮』リリースされたばかりの『NTE - Neverness to Everness』のコスプレも見られ、魅力的なキャラが爆増する中どのキャラをコスプレするか嬉しい悩みを抱えるレイヤーも。一方アニメやVTuberなども多様なキャラのコスプレを見られ、イベントならではの楽しさを感じられました。


【コスプレ】バニー＆メイドなW初音ミクに「にじさんじ」や『ポケモン』まで「アコスタ池袋」に集った美麗レイヤー13選【写真60枚】 | インサイド
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7月4、5日に開催された「acosta!@池袋サンシャインシティ」参加の美麗レイヤーをまとめてお届けします。
https://www.inside-games.jp/article/2026/07/13/184433.html続きを読む »

本稿では『原神』シロネンのコスプレでイベントに参加したみたまる（X：@mitamaru_ksn）さんの撮り下ろしフォトレポートをお届けします。褐色の肌に猫科を思わせるギャルメイク、くびれたウエストと美脚が眩しいしなやかなポージングを見せる美女レイヤーに注目です。

シロネン『原神』／みたまる（X：@mitamaru_ksn

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撮影：tama（X：@tama_0811_


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【コスプレ】へそ出し×褐色肌に猫なギャルメイクが可愛い！『原神』シロネンが美脚眩しいしなやかなポージングで魅せる【写真8枚】

《tama@INSIDE》

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