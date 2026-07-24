小松彩夏、40歳の誕生日は1歳長男と「寝落ち」！起きたら祝福メッセージの嵐 | RBB TODAY

小松彩夏がブログを更新し、40歳の誕生日を迎えたことを報告した。

小松は「誕生日」と題したブログで、白のワンピースにゴールドのアクセサリーを合わせた上品なコーディネート姿で青と白の花束を抱え、柔らかな笑みを浮かべる写真を公開。「本日、無事に誕生日を迎えました」と報告した。

さらに「誕生日を迎える瞬間は、（赤ちゃんの絵文字）と一緒に寝落ちしていました笑」と、昨年1月に誕生した第1子の長男とともに眠ってしまったことを明かした。

「起きたらお祝いメッセージがたくさん届いていて、一瞬何事!?ってなりました」と振り返り、「メッセージをくださったみなさん 本当にありがとうございます」「とっても嬉しくて幸せな気持ちでいっぱいです」と、祝福への感謝をつづった。

今後については「これからも私らしく、マイペースに みなさんに支えていただきながら、お仕事も子育ても楽しんで頑張っていきたいと思います」「これからもよろしくお願いします」と呼びかけた。

この投稿にファンから「HAPPYBIRTHDAY」「素敵な一年をお過ごしください」「心の癒し」などの声が寄せられている。

小松は2023年7月に一般男性との結婚を発表。結婚を機に生活拠点を宮城県仙台市へ移し、2025年1月に第1子となる男児を出産。現在は仕事と育児を両立しながら活動を続けている。