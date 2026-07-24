“ほぼ紐”ウェアで際立つヴィーナスライン…日本人K-POPアイドル、大胆なバカンスショットに反響 | RBB TODAY

Billlieのツキが引き締まった肉体を披露した。

ツキは7月22日にインスタグラムを更新。

【写真】ほぼ紐ウェアのツキ

「淡路島」という短いコメントとともに複数の写真を投稿した。写真には、淡路島の美しい海を背景に夏休みを満喫するツキの姿が収められている。

ツキはエメラルドグリーンのスイムウェアにシアー素材のロングスカートを合わせ、スタイリッシュなビーチルックを完成させた。長いストレートヘアを自然に下ろし、海を見つめる後ろ姿が爽やかさと大人っぽさを感じさせる。スリムかつ健康的な肉体美が目を引く。特に、背中が大胆に開いたスイムウェアにより、鍛え上げられたヴィーナスラインが際立っていた。

普段から韓国芸能界を代表する“筋トレアイドル”として知られるツキ。過去には番組で「運動が大好きで、ビッグ3（ベンチプレス、スクワット、デッドリフト）の合計は165kgまでいった。高重量トレーニングが楽しくなってデッドリフトは75kgまでやっていたが、事務所から筋力トレーニングを禁止された」と明かしたほどで、その驚異的な筋力が注目を集めた。

（写真＝ツキInstagram）

また昨年は、ウェブバラエティ番組『極限84』でフルマラソンを完走し、強い精神力を見せたことでも話題となった。

鍛え上げられた肉体美を披露した今回の投稿には、「天使はJAPANに」「アリエルみたい」「ツキちゃんが淡路島に!?」「淡路島に女神おる」「私神戸住んでるよ」「素敵なところですよね」「近くにいたのに」などのコメントが寄せられていた。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。

■【写真】ヴィーナスラインが丸見え…ツキ、肌見せ衣装

■【写真】そんな見せて大丈夫？ツキの“胸元開き”衣装

■【写真】“網タイツ”姿を下から…ツキ、大胆ショット