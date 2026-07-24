12年ぶりの整形は人中短縮「ママには内緒で」“韓国で最もグラマラス”な元芸人（40）が理由明かす | RBB TODAY

元芸人のメン・スンジが整形したことを明かした。

メン・スンジは7月22日にインスタグラムを更新。

【写真】「ママに内緒」の人中短縮ビフォーアフター

整形前後の写真を公開するとともに、手術を決めた理由や経緯について詳しく説明している。

メン・スンジは「5年ほど前から人中が長い気がしていた。当時も人中短縮手術について調べたが、傷跡が残るリスクが大きく、簡単には決断できなかった」と明かし、続けて「番組や舞台、ウェブドラマなどで活動しているため、不自然な変化や傷跡は絶対に避けたかった」と、長年にわたり手術を先延ばしにしていた理由を説明した。

その代わりに人中短縮の施術を受けて解消しようとしたものの、効果は長続きしなかったという。「施術直後は満足していたが、1～2カ月ほど経つと元に戻ってしまった。オーバーリップメイクや人中に影を入れるメイクを続けてきた」と語った。

そんな中、手術経験が豊富で傷跡のケアにも定評のある医療関係者と出会い、本格的に手術を決意したという。「数カ月にわたって情報を集め、カウンセリングを受けた末に信頼できるクリニックを選んだ」と述べた。

特に、「整形に失敗したら失うものがあまりにも多いと思った。必ず成功できる病院を探そうと長い間悩んだ末、12年ぶりに整形手術を受けることになった」と強調した。

（写真＝メン・スンジInstagram）手術直後

（写真＝メン・スンジInstagram）手術2週間後

（写真＝メン・スンジInstagram）手術前（上）、手術7日後

（写真＝メン・スンジInstagram）

公開された写真には、手術前後の変化が収められている。以前より人中が短くなり、口元の印象がよりはっきりしている。「写真は術後1週間のもので、まだ腫れが残っている状態。人中が短くなったことで少し若く見える気がして満足している」と明かした。

また、手術直後には「12年ぶりに整形手術をした」と報告するとともに、「ママには内緒で受けた」と告白したことで注目を集めている。

メン・スンジは2013年にMBCの公開採用お笑い芸人としてデビュー。美貌やスタイルでも注目を集め、“韓国で最もグラマラスな芸人”とも称された。今年5月に芸人引退を宣言し、女優・タレントとして活動している。

◇メン・スンジ プロフィール

1986年5月12日生。本名キム・イェスル。2013年のMBC第20期公開採用のコメディアンとしてデビュー。バラエティ番組『無限に挑戦』で、路上で表情ひとつ変えずに厚かましく質問するリポーターとして注目を集めた。芸人とは思えないビジュアルも特徴で、デート1回5億ウォン（約5000万円）の“パパ活”を一蹴し、話題になった。2026年5月に芸人引退を宣言した。

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