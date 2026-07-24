“ほぼ骨”なのにさらなる減量を宣言…元巨人投手の娘の55kg減量韓国インフルエンサー、ダナンを満喫 | RBB TODAY

「体を絞っておくつもり」

韓国インフルエンサーの体型が話題だ。

【写真】もはや骨のチェ・ジュンヒ

チェ・ジュンヒは7月22日、自身のSNSにダナン旅行の写真を投稿。「ここはダナン市、ダナン市」「ココナッツの木を育てなきゃ」「おしゃれした日だったけど、この日を最後に暑すぎて、ずっとだらしない格好で過ごした」などのコメントも添えている。

写真のチェ・ジュンヒは、屋外のシーフードレストランで大きなココナッツを両手で抱えている。肩を露出したボーダー柄のチューブトップに、長い黒髪とサングラスを合わせ、リゾートらしい雰囲気を演出した。

中でも目を引いたのは、華奢な腕とくっきりと浮かび上がった鎖骨だ。大きなココナッツとの対比によって、その体つきがより際立って見える。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

また、プールで撮影した写真も公開。ブルーのホルターネックウェア姿でプールに浸かりながら、片手でプールサイドにつかまっている。引き締まったウエストや細い腕、肩のラインが印象的だ。

その一方で、別の写真では異なる一面も見せている。

鏡の前でトップスを持ち上げ、お腹を公開。腹部にはハンバーガーやピザ、ドーナツ、餃子などをモチーフにしたステッカーが貼られていた。

前の写真よりも少しふっくらしたように見えるお腹も隠さなかった。徹底的に管理した姿だけを見せるのではなく、旅行中に食事や観光を楽しんだ様子も率直に公開したようだ。

チェ・ジュンヒは過去に55kgもの減量に成功し、現在の体重が41kgであることを明かしている。

自身が理想とする体形を「骨格が見えるほどの細身体型」と表現し、スリムなスタイルを好んでいるが、健康管理にも気を配っていると強調。ダナン旅行後も体重管理は続く見通しだ。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

そんなチェ・ジュンヒは9月からニューヨークで生活する予定だという。そのため「カロリーの高いアメリカの食事に備えて、今からもっと体を絞っておくつもり」とコメントした。

体重のほか、外見の変化についても率直に公表してきたチェ・ジュンヒ。顔の輪郭形成や二重整形、鼻の整形手術を受けたことを自ら明かしている。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除。2026年5月16日に11歳年上の一般男性と結婚。

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