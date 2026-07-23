Stray Kids、8人それぞれの魅力に釘付け！新アルバム『THIS & THAT』に高まる期待 | RBB TODAY

Stray Kidsが、クールかつホットな魅力をまとってカムバックする。
新ミニアルバム『THIS & THAT』に期待が高まっている。
Stray Kidsは7月20日から22日にかけて、公式チャンネルを通じて同作の新たなティザー写真を順次公開した。
今回披露された写真には、メンバーたちの生まれ持った格好良さとクールな雰囲気が収められている。自由なエネルギーと個性あふれるスタイリングでグループのアイデンティティを表現し、遊び心のあるカムバックを予告した。
メンバーたちは、トレンディーなミントカラーとヴィンテージ感を取り入れたY2Kスタイルを完璧に着こなし、天性の魅力を感覚的に表現した。
8人それぞれの個性を際立たせながら、完全体とユニットの両方で新たな一面も披露。“ホットアイコン”らしい存在感を見せつけた。
Stray Kidsは8月7日午後1時、新ミニアルバム『THIS & THAT』をリリースする。
新アルバムには、グループ内の自主制作ユニット3RACHAが手がけたタイトル曲『THIS & THAT』をはじめ、『RUN IT』『After You』『FARMING』『I DO』『Way Out』『Back Then』など、全8曲が収録される。
またStray Kidsは発売に先立ち、7月25日からソウル・オリンピック公園KSPO DOMEで新たなワールドツアーの幕を開ける。
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