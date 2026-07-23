いよいよラスト2話…ソ・ジソブ主演ドラマ『エージェント・キム』、夢の大台“視聴率30％”もあり得る理由 | RBB TODAY

勢いが止まらない。

韓国SBSの金土ドラマで、Netflixでも配信中の『エージェント・キム：リアクティベーティッド』が、上昇を続けている。

【画像】ソ・ジソブ、妻に一目惚れした瞬間

最終回まで残り2話となった『エージェント・キム』は、毎回自己最高視聴率を更新し、今年最高のヒット作としての地位を固めた。

7月18日に放送された『エージェント・キム』第8話は、ニールセンコリア基準で首都圏23.6％、全国23.1％を記録し、またも自己最高視聴率を塗り替えた。

瞬間最高視聴率は26.2％まで跳ね上がり、20～49歳の視聴率も平均7.6％、最高8.59％を記録。話題性と視聴率の両方をつかんだ。

初回放送以降、一度も上昇を止めていない『エージェント・キム』は、同時間帯の全チャンネル1位はもちろん、2026年に放送されたミニシリーズ最高視聴率の記録まで相次いで更新している。

なぜ大ヒットに？

（写真提供＝SBS）『エージェント・キム』のソ・ジソブ

『エージェント・キム』は、世界で最も平凡な父親が、たった一人の娘を取り戻すために、世界で最も危険な男となって戦う復讐アクションドラマだ。

同名の人気ウェブ漫画を原作とした本作は、家族愛と痛快なアクションを融合させ、お茶の間をとりこにした。

何より目を引くのは、その上昇曲線だ。近年のドラマ市場では、初回放送時の話題性を背景に高い視聴率でスタートした後、中盤以降に下落したり停滞したりするケースも少なくない。

しかし『エージェント・キム』は、口コミで人気を獲得し、むしろ視聴者層を着実に広げてきた。わずか2話で15％を突破してヒットの兆しを見せると、いつの間にか20％を超え、23％台にまで到達した。終盤を前にしても勢いが落ちていないという点で、さらに意味のある記録だ。

ヒットの背景には、最近の大衆が好む、いわゆる“悪人成敗”の物語があると見られている。悪人に対する痛快な懲罰と爽快なアクションが夏シーズンと重なり、カタルシスを最大化した。

主人公ソ・ジソブ特有の重厚なアクションと感情演技が加わり、原作ファンだけでなく一般視聴者まで引き込むことに成功した。さらに、チェ・デフン、ユン・ギョンホと見せるおじさん同士の“ケミ”も、作品のもう一つの見どころだ。

（写真提供＝OSEN）左からチェ・デフン、ソ・ジソブ、ユン・ギョンホ

そのため一部では、ソ・ジソブの名前がすでに今年の演技大賞のトロフィーに刻まれたという冗談まで出ている。前作『シン・イラン法律事務所～真実は、あの世からやってくる！？～』と『素晴らしき新世界』も視聴率10％台を突破してヒットしたが、『エージェント・キム』の現在の成績表は圧倒的だ。

残る関心は、最後にどんな記録を残すかだ。

現在の『エージェント・キム』の視聴率推移なら、20％台半ばから後半の突破も十分に期待できるとの見方が出ている。特に残り2話では復讐劇のクライマックスが展開される予定であるだけに、視聴率がさらに一段階跳ね上がる可能性も少なくない。

30％に迫る、あるいはそれを突破することになれば、『エージェント・キム』は今年にとどまらず、ここ数年に放送されたミニシリーズの中でも指折りのヒット作として名を残すことになる。

現時点で残された目標は、SBS金土ドラマ歴代1位である『ペントハウス2』の29.2％という記録だ。

動画配信サービスの拡大と視聴行動の変化により、最近のドラマ市場では2桁視聴率すら容易ではない状況であることを考えれば、『エージェント・キム』の記録はいっそう大きな意味を持つ。

最終回まで残された時間は、あとわずか2話。破竹の勢いを続ける『エージェント・キム』が30％という象徴的な数字にまで届くのか、関心が集まっている。

■ソ・ジソブの主演ドラマが大ヒット中 「恩返しの時間だ」と映画ファンが熱狂するワケ

■【写真】『エージェント・キム』に出演中！ソン・ナウン、あふれそうなボリューム感

■「話したくて仕方がない」“13時間沈黙ミッション中”のおしゃべり俳優、ラジオ出演