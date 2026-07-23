“名指し警告”も効果なし…aespa・ニンニン、中国ネットユーザーの攻撃止まず「恥ずかしくないのか」 | RBB TODAY

aespaのニンニンが、悪質な書き込みを続けるネットユーザーに強く警告した。

しかし、その後も攻撃は止まらなかった。

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ニンニンは7月22日、自身のWeiboに「長い間、私のファンや家族に言葉による攻撃を続けてきた。この2人だけではないことも分かっている」と投稿した。

続けて「みんながまだ若いことも知っている。だからこそ言っておくけれど、若い人たちには健全にインターネットを使ってほしい」とし、「同じような投稿が再び私の目に入ったら、訴えられる覚悟をしてほしい」と警告した。

その後、ニンニンが言及した2つのアカウントは、Weiboの運営規定違反により永久停止処分を受けた。このうち、一方の利用者は謝罪文を掲載した。

（写真提供＝OSEN）ニンニン

この知らせを受け、多くのファンは「本当によくやった。私たちはいつもあなたを応援する」「傷つかないでほしい」「幸せになろう」などのコメントを寄せ、ニンニンを支持した。

一方、一部の中国ネットユーザーは依然として「自分には何の非もないのか」「あなたは韓国人なのか、中国人なのか」「恥ずかしくないのか」などの悪質な書き込みを残し、批判を集めた。

さらに、ニンニンのインスタグラムの最新投稿では、ファンと悪質なコメントを残すユーザーが、写真とは無関係な内容をめぐって言い争うなど、混乱が続いている。

これに先立ち、所属事務所のSMエンターテインメントは「さまざまな違法行為を常時監視し、法律代理人とともに関連資料を継続的に収集、検討している」とし、所属アーティストを積極的に保護する方針を明らかにしていた。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、aespaのメインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。

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