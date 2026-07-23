2PM・ジュノ、初のファンタジーロマンスに出演決定！千年を生きる孤独な“龍”に変身 | RBB TODAY

ボーイズグループ2PMのジュノが、ファンタジーロマンスに出演する。

相手役は注目女優ホン・ファヨンだ。

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tvNの新ドラマ『駐韓異国大使館』（原題）に、ジュノとホン・ファヨンが出演することが決定した。

『駐韓異国大使館』は、韓国に暮らす異国民を管理する同名の機関に誤って配属された人間の新人外交官と、実は龍である大使が繰り広げる、神秘的で美しいロマンティックコメディだ。

劇中の「駐韓異国大使館」は、異国からやって来たヘチ（韓国に伝わる想像上の神獣）、人魚、九尾の狐など、人間ではない存在が混乱なく共存できるよう管理する、世界で最も秘密に包まれた外交機関だ。

ドラマ『海街チャチャチャ』『となりのMr.パーフェクト』を執筆したシン・ハウン作家が企画したオリジナル作品で、「大使館」という現代的かつ公的なシステムにファンタジーの想像力を加えた独創的な世界観に期待が集まっている。

（写真提供＝OSEN）ジュノ

さらに、『ビッグマウス』『還魂：光と影』で共同演出を務め、『ヒエラルキー』を手がけたペ・ヒョンジン監督が演出を担当。シン・ハウン作家とタッグを組み、ときめきに満ちたファンタジーを届ける予定だ。

そんななか、ジュノの出演が決まり、期待をさらに高めている。劇中で彼は、世界で最も神秘的な大使館のトップであり、千年を生きる龍でもあるチャ・ヨン役を演じる。

ジュノは『赤い袖先』『キング・ザ・ランド』『テプン商事』『CASHERO ～ヒーローは現金を持つ～』などを通じて、時代劇からラブコメ、成長物語、ヒーロー作品まで幅広いジャンルに挑み、「作品ごとに別人のような演技を見せる」と高い評価を受けてきた。

なかでも、繊細で深みのある感情表現によってロマンス作品で厚い信頼を築いてきた彼が、デビュー以来初めて人間ではないキャラクターに挑むだけに、『駐韓異国大使館』はこれまで磨き上げてきた演技力を存分に発揮する舞台となりそうだ。

（写真提供＝OSEN）ホン・ファヨン

人間の新人外交官コ・ミウ役には、ホン・ファヨンが抜擢された。コ・ミウはアジア大会のアーチェリー金メダリスト出身で、本来は人間が立ち入ることのできない「駐韓異国大使館」に配属された新人外交官だ。

ホン・ファヨンは、100対1の競争率を勝ち抜いて抜擢された『埋もれた心』で強烈な演技を披露し、視聴者にその存在を印象づけた。その後も『隠し味にはロマンス』『告白の代価』『秘密の監査 -Filing for Love-』などの話題作に相次いで出演し、注目俳優としての地位を確立した。

信頼して見られる俳優ジュノと、旬の女優ホン・ファヨンの初共演に期待が高まっている。

なお、ジュノは現在、Netflixオリジナルシリーズ『バイキング』（原題）を撮影中で、その次の作品として『駐韓異国大使館』を選んだ。4作連続でヒットを記録した彼が、初挑戦となるファンタジーロマンスでどのような魅力を見せるのか、注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇ジュノ プロフィール

1990年1月25日生まれ、本名イ・ジュノ。2008年9月にボーイズグループ「2PM」のメンバーとしてデビューした。2013年の映画『監視者たち』から俳優業に進出。ドラマ『記憶～愛する人へ～』『キム課長とソ理事～Bravo! Your life～』『ただ愛する仲』などに出演。除隊後のドラマ復帰作となった2021年『赤い袖先』で朝鮮王朝の王を熱演し、「2021 MBC演技大賞」でミニシリーズ部門男子最優秀演技賞とベストカップル賞の2冠に。2023年のドラマ『キング・ザ・ランド』のヒットで、俳優としての地位を不動のものとした。

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