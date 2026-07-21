“中絶強要”騒動を経て日本で活動も　キム・ジョンフン、女性との親密ショットに注目「特別な関係？」 | RBB TODAY

数々のスキャンダルによって韓国での活動が難しくなり、日本を中心に活動してきたUN出身のキム・ジョンフン。

そんな彼が、女性との親密そうなツーショットを公開し、注目を集めている。

【写真】キム・ジョンフン、女性とツーショット

7月20日、キム・ジョンフンは自身のSNSに、ビリヤード選手キム・ガヨンとの写真を投稿し、短いコメントを添えた。

公開された写真には、並んで座りながらカメラを見つめる2人の姿が収められている。キム・ガヨンは親指を立てて明るい笑顔を見せ、キム・ジョンフンは頬杖をつき、リラックスした表情を浮かべている。

キム・ジョンフンは写真とともに「キム・ガヨン最高」とつづり、好意的な気持ちを示した。 投稿が公開されると、ファンからは「意外な交友関係」「お似合いの組み合わせ」「2人とも応援している」など、さまざまな反応が寄せられた。

（写真＝キム・ジョンフンSNS）キム・ジョンフン（右）

一部のネットユーザーは、キム・ジョンフンが女性と2人きりで撮影した写真をSNSに公開することが珍しいうえ、自ら「最高」という言葉を添えた点に注目。「自ら交際を公表したのでは」「もしかして特別な関係なのか」といった声も上がった。

ただし、現時点で2人が恋人関係にあるという事実は確認されていない。キム・ジョンフンも、キム・ガヨンとの関係について説明やコメントを発表していない。

なお、キム・ジョンフンは2011年に飲酒運転で免許が取り消され、非難を浴びた。さらに2019年には、元恋人が中絶を強要されたと主張し、訴訟に発展。この訴えは最終的に取り下げられたものの、社会的な波紋は大きかった。

こうした私生活をめぐる問題によって韓国活動が難しくなったキム・ジョンフンは、その後、日本を主な活動の場とし、ライブやファンミーティングを開催してきた。

（写真提供＝OSEN）キム・ジョンフン

最近ではTikTokのライブ配信を通じて海外ファンと交流し、近況を伝えている。日本での活動歴もあることから、配信には多くの日本人ファンも参加しているという。

今回のツーショットをきっかけに2人の親交へ関心が集まるなか、キム・ジョンフンが今後、何らかの説明を行うのかにも注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

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