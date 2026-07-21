TXT、日本5thシングル『セツナハナビ』トラックリスト公開！映画主題歌＆CMタイアップ曲も | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERが、公式SNSを通じて日本5thシングル『セツナハナビ（Setsuna Hanabi）』のトラックリストを公開した。

7月20日、公開されたトラックリストによると、シングル名と同名のタイトル曲『セツナハナビ（Setsuna Hanabi）』をはじめ、『Silence』、『Nice to Meet Ya』、『セツナハナビ（Setsuna Hanabi）（夏宵 Ver.）』の全4曲が収録されることが明らかになった。

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また収録曲『Silence』は10月2日より全国公開される映画『沖晴くんの涙を殺して』の主題歌、『Nice to Meet Ya』は「サントリー天然水 きりっと果実」スペシャルキャンペーン「OUR SHINING MOMENTS」タイアップソングとなっており、21日から公開されるオリジナルWebCMでは、リリースに先立って『Nice to Meet Ya』の一部を聴くことができる。

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現在予約受付中の日本5thシングル『セツナハナビ（Setsuna Hanabi）』には、8月19日のリリースに先立ち17日には音源配信とタイトル曲のミュージックビデオが公開され、発売日の19日には東京ガーデンシアターにてプレミアムライブが開催される。

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