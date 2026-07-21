PENTAGON、3年ぶり“完全体”カムバックを予告！デビュー10周年プロジェクト始動 | RBB TODAY

ボーイズグループPENTAGONが、デビュー10周年を迎えて新たなプロジェクトを始動する。

7月21日、PENTAGONは公式SNSを通じて、“完全体”でのカムバックを予告した。

【注目】PENTAGON、約3年ぶりに“完全体”集結！

プロジェクトのマネジメントを担当するNAKEDは、「デビュー10周年を迎え、PENTAGONが3年ぶりに新曲をリリースし、ツアーに乗り出す予定だ。PENTAGONは今回の10周年プロジェクトから、ジンホ、フイ、ホンソク、シンウォン、ヨウォン、キノ、ウソクの7人体制で活動を進める」と、今後の活動について明らかにした

（画像＝PENTAGON SNS）

PENTAGONは、2023年にリリースしたデジタルシングル『With UNIVERSE』以来、約3年ぶりに新曲を発表し、カムバックする。これまでさまざまな分野で個人活動を続けてきたメンバーたちが再び集まり、どのようなシナジーを生み出すのか、期待が高まっている。

10周年プロジェクトに先立ち、PENTAGONは今年2月に開催された音楽授賞式「Hanteo Music Awards 2025」で集結し、変わらぬチームワークを証明した。彼らが新たに披露する姿に注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

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