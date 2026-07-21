男性との“密着ツーショット”も話題に…BLACKPINK・ジェニー、7月24日に新曲リリース決定！ | RBB TODAY

BLACKPINKのジェニーが、7月24日に新曲をリリースする。

先日話題を集めた“謎の男性”とのツーショットも、新曲に関係している可能性が浮上した。

【写真】ジェニー、謎の男性と“密着ツーショット”

所属事務所OAエンターテインメントは7月21日、「ジェニーが24日13時、韓国国内外の音楽配信プラットフォームを通じて、新シングル『Less than a Lover』を発表する」と明らかにした。

同曲は、ジェニーがこれまで複数の海外フェスティバルで披露してきた楽曲だ。最近では、アメリカの「The Governors Ball Music Festival 2026」をはじめ、デンマークの「Roskilde Festival」、ポーランドの「Open'er Festival」、スペインの「2026 Mad Cool Festival」などに出演。各ステージで新曲を披露し、大きな反響を呼んだ。

（画像＝OAエンターテインメント）

『Less than a Lover』は、作詞をはじめとする音楽制作だけでなく、ミュージックビデオの演出にもジェニーが参加し、彼女ならではの感性で完成させた一曲だ。華やかなパフォーマンスではなく、ローファイなギターとビンテージ感のあるエレクトリックキーボードを取り入れ、気だるさの漂うサウンドに仕上げている。

ジェニー特有の印象的な歌声とオーラが込められており、今夏を代表する“サマーソング”になるものと期待を集めている。

（写真＝ジェニーSNS）

また、今回の発表に先立ち、ジェニーは自身のSNSに男性とのツーショット写真を投稿し、話題を呼んでいた。新曲のリリースが明らかになったことで、この写真も関連コンテンツの一部ではないかとの見方が広がっている。

なおジェニーは今後、アメリカの「ロラパルーザ・シカゴ」や日本の「SUMMER SONIC 2026」などにも出演し、活発な活動を続ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

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