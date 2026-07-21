aespa、日本ファンミーティングを成功裏に終了！新曲『KISS N TELL』サプライズ初披露も | RBB TODAY

aespaが、2回目となる日本ファンミーティングを成功裏に終えた。

aespaは7月18日・19日・20日の3日間、京王アリーナTOKYOで『MY-J presents aespa JAPAN FANMEETING 2026 “MY CLASSMaeTE”』を開催し、大盛況のうちに幕を閉じた。

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aespaは7月24日に、日本ファーストミニアルバム『KISS N TELL』をリリースする。発売に向けて画像や映像が連日公開され、日本ファンの期待が高まるなか、今回のファンミーティングが開催された。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

今回のファンミーティングのコンセプトはサマースクール。ファンがaespaの“CLASSMaeTE（クラスメイト）”となって一緒にスクールライフを楽しみ、夏の思い出を作る内容となっている。

オープニングでは、aespaの夏の代表曲『Spicy』を歌いながらメンバーがトロッコに乗って華やかに登場。ステージでは日替わりのMC陣を迎え、毎日異なる「科目（ミニゲーム）」に挑戦。メンバーたちの素顔や多彩な魅力が弾けるトークを展開した。

パフォーマンスでは、『LEMONADE』と『WDA（Whole Different Animal）』を日本で初披露し、会場は一瞬にして熱気に包まれた。その後、メンバーからの「次の曲は可愛い曲だよ」という愛らしい予告に続いて、日本ファーストミニアルバムのリード曲『KISS N TELL』を初披露した。リリース日である7月24日に解禁されるとみられていた同曲をサプライズで披露し、ファンへ最高の夏の思い出をプレゼントした。

ファンミーティングを盛況のうちに終えたaespaは、アルバムリリース前夜となる7月23日放送のフジテレビ「STAR」にて今作のリード曲『KISS N TELL』をテレビで初披露する。さらに、7月23日から8月2日まではMIYASHITA PARK North 2F POPUP区画にて「aespa POP-UP STORE “KISS N TELL”」の開催も決定。彼女たちの日本での活動からますます目が離せない。

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