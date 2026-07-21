「かわいすぎて反則…」“IZ*ONEだったかもしれない”LIGHTSUMチョウォン、抜群スタイルに注目 | RBB TODAY

思わず目を奪われるスタイルだ。

LIGHTSUMのハン・チョウォンのプロポーションが話題だ。

【写真】胸部パンパンなチョウォン

ハン・チョウォンは7月17日、自身のインスタグラムを更新。白を基調としたスポーティーな衣装姿を公開した。

公開された写真では、襟付きのタイトなトップスにプリーツミニスカートを合わせたテニスルック風の衣装を披露。身体にフィットしたトップスがメリハリのあるボディラインを際立たせ、健康的な魅力を放っている。

さらに、三つ編みヘアでキュートな雰囲気を演出しながらも、引き締まったウエストとのコントラストが印象的。ファイティングポーズやおどけた表情など、さまざまなポーズでファンを楽しませた。

この投稿には、「本当にきれい」「スタイルが完璧」「かわいすぎて反則…」「可愛さと美しさを兼ね備えている」「今日も最高！」といったコメントが寄せられ、大きな反響を呼んでいる。

2002年9月16日生まれのハン・チョウォンは、2018年のオーディション番組『PRODUCE 48』への出演で注目を集め、その後、2021年にCUBEエンターテインメントのガールズグループ・LIGHTSUMのメンバーとしてデビューした。

（写真＝ハン・チョウォンInstagram）

当時、『PRODUCE 48』の投票操作問題で、本来は最終順位6位だったことが明らかになり、「IZ*ONEのメンバーになっていたはずの練習生」として大きな話題を呼んだ。

◇チョウォン プロフィール

2002年9月16日生まれ。本名ハン・チョウォン。大邱（テグ）広域市出身。2018年にMnetのサバイバル番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位6位圏内に入ったが、後に発覚した“不正操作”の影響で13位となりデビューを逃した。2021年にLIGHTSUMのメンバーとして正式デビューし、グループではメインボーカルを担当。高い歌唱力と抜群のスタイルで注目を集めている。

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