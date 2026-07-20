ENHYPEN・ソンフン、歯科医に変身!?“ヴァンパイア専用の歯磨き粉”を持ち、変わった新AL予告 | RBB TODAY

ボーイズグループENHYPENが、4つ目のヴァンパイアに特化したブランドのオーラルケア専門ブランド「PEARL BITE」を公開した。

去る7月19日、ENHYPENは公式SNSを通じて8thミニアルバム『THE SIN：BLISS』ENGENEバージョンのソンフンの個人フォトとフィルムを公開した。

【写真】歯科医に変身したソンフン

同バージョンは、ENHYPENならではのヴァンパイアコンセプトをよりリアルに具現化するため、架空のブランド広告形式で制作されたコンテンツだ。

今回の主人公は、ソンフンだ。ソンフンはヴァンパイア専用オーラルケアブランド「PEARL BITE」を紹介し、異なる魅力を放った。「PEARL BITE」は、ヴァンパイアの象徴である八重歯を清潔かつ健康にケアする製品という独創的な設定で、目を引く。

公開された写真で、ソンフンは歯科医に変身した。清潔感のあるガウン姿に、余裕ある表情とカリスマ性溢れる眼差しを加え、専門的な雰囲気を完成させた。

（写真＝BELIFT LAB）ソンフン

続けて公開されたフィルムでは、より親しみやすい魅力を示した。製品を紹介する美容クリエイターのように、自然に実演してみせるかと思えば、治療を終えた子供の患者とグータッチをする姿で、柔らかいギャップのある魅力を届けた。

「PEARL BITE」は、本物の広告を連想させるディテールも際立つ。「血痕のない白い歯、完璧な笑顔（A bloodless white, a perfect smile）」というスローガンのもと、歯に残った血痕と着色をきれいに除去するという設定を込めた。

（写真＝BELIFT LAB）ソンフン

歯磨き粉はもちろん、歯ブラシやデンタルフロスなど、さまざまな製品ラインナップまで構成して、現実味を加え、ファンの没入度を高めた。

なお、ENHYPENの8thミニアルバム『THE SIN：BLISS』は、来る8月21日13時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇SUNGHOON（ソンフン） プロフィール

2002年12月8日生まれ。本名パク・ソンフン。CJ ENMとBig Hitエンターテインメントが設立した合併法人BELIFT LABによるオーディションプログラム『I-LAND』に出演し、2020年11月にENHYPENのメンバーとしてデビューした。同番組出演以前はBig Hitエンターテインメントに練習生として所属しており、フィギュアスケート選手出身という異色な経歴を持つ。選手として活動した当時から端正なビジュアルに定評があっただけでなく、『I-LAND』放送当時は「スポーツの経験からなのか、毎日着実に成長している」と地道な努力が称賛されることもあった。

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