「ラブラブだった」交際3年の俳優イ・ドヒョン＆女優イム・ジヨン、兵役乗り越えゴルフデート | RBB TODAY

女優イム・ジヨンと俳優イ・ドヒョンが、変わらず恋愛を続けている。兵役を乗り越え、除隊後も相変わらず堅固な愛情を見せる2人のデート目撃談が伝えられ、話題になっている。

最近、ネットを中心に、イム・ジヨンとイ・ドヒョンをあるゴルフ場で見かけたという投稿が公開され、ファンの熱い関心を集めた。

【話題】イ・ドヒョン♡イム・ジヨンの“デート現場”

投稿の作成者は、「今日誰を見たか知ってる？イ・ドヒョンさんとイム・ジヨンさんを見た。一緒にゴルフをしに来たみたいだ」と、当時の状況を伝えた。

続けて、「イ・ドヒョンさんは初めアスリートかと思った。肌もかなり焼けていて、体格がテレビで見るよりはるかに良かった」とイ・ドヒョンの並々ならぬスタイルについて、詳細に綴り、目を引いた。

（写真＝SNS）左からイム・ジヨン、イ・ドヒョン

作成者は、特に「2人はすごくラブラブだったと付け加え、周りの視線を意識せず、仲睦まじくデートを楽しむ2人の雰囲気を伝えた。

去る2022年、イム・ジヨンとイ・ドヒョンは、Netflixドラマ『ザ・グローリー～輝かしき復讐～』での共演を通じて、出会った。2023年4月には、交際を公式に認め、芸能界を代表するカップルとして定着した。

特に、イ・ドヒョンの兵役中、イム・ジヨンは静かに待ち続けた。イ・ドヒョンもまた、兵役中であった2024年5月、授賞式「第60回百想（ペクサン）芸術大賞」にて映画『破墓／パミョ』で男性新人賞を受賞後、「ジヨン、本当にありがとう」と公に愛情を表現し、大きく話題になった。

イム・ジヨン、イ・ドヒョン

兵役の休暇中もブランチデートなどが捉えられ、堅固な信頼を見せた2人は、イ・ドヒョンが2025年5月に除隊した後も変わらず甘い関係を維持し、今年で交際4年目を迎えた。

なお、イム・ジヨンは最近SBSドラマ『素晴らしき新世界』を成功裏に終え、イ・ドヒョンは復帰作のNetflixドラマ『グランド・ギャラクシー・ホテル』（原題）の撮影を終え、活発な活動を予告している。

◇イ・ドヒョン プロフィール

1995年4月11日生まれ。本名はイム・ドンヒョン。高校生の時、塾に通うが勉強ではなく毎日映画を見る日々を送る。一番たくさん見た映画は『ひまわり』（原題）。これを見た塾の講師がイ・ドヒョンの母親に伝えたことで、父親には内緒で演技の塾に通い始める。ドラマ『刑務所のルールブック』で俳優チョン・ギョンホが演じるイ・ジュノの学生時代を演じて俳優デビューを果たす。代表作には、ドラマ『ホテルデルーナ』『Sweet Home －俺と世界の絶望－』『ザ・グローリー～輝かしき復讐～』などがある。

◇イム・ジヨン プロフィール

1990年6月23日生まれ。2011年に女優デビュー。2014年にソン・スンホン主演映画『情愛中毒』で一糸まとわぬ果敢な熱演を見せて、注目を集めた。以降、ドラマ『上流社会』（2015）、『吹けよ、ミプン』『テバク～運命の瞬間（とき）～』（2016）、映画『タチャ ワン・アイド・ジャック』（2019）などに出演。2022年12月公開のNetflix『ザ・グローリー～輝かしき復讐～』で主人公を苦しめる悪役“パク・ヨンジン”を演じて視聴者に深い印象を残し、注目度が急上昇した。

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