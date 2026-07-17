「意外と大きい…」濡れシャツで際立つ圧巻ボディ！韓国美女バレー選手、リゾートでの魅惑ショット | RBB TODAY

さすがの肉体だ。

女子バレー選手イ・ダヨンのバカンスショットが注目を集めている。

【写真】「意外と大きい…」イ・ダヨン

イ・ダヨンは7月16日、自身のインスタグラムを更新。済州島の位置情報を添えて、複数枚の写真を公開した。

公開された写真でイ・ダヨンは、青く澄んだインフィニティプールを満喫。スイムウェアの上から白いシャツを羽織り、水に濡れたことで美しいボディラインが際立っている。

特に、シャツ越しにも伝わる均整の取れたプロポーションや、長年トップアスリートとして鍛え上げてきたしなやかな曲線美は圧巻の一言。引き締まったウエストや長い手足が、夏の日差しと鮮やかなブルーのプールによく映えている。

また、水面に身を預けて泳ぐ後ろ姿や、プールの中でリラックスした表情を見せるカットからは、競技中とはひと味違うナチュラルな魅力も感じられる。肩を大胆に見せたオフショルダー風の着こなしも相まって、健康的な色気を漂わせた。

ファンからは「女神そのもの」「スタイルが完璧」「夏がよく似合う」「意外と大きいんですね」「美しすぎる」といった反応が寄せられ、大きな反響を呼んでいる。

イ・ダヨン（右）と姉のイ・ジェヨン（左）

（写真＝イ・ダヨンInstagram）

イ・ダヨンは1996年生まれのセッター。双子の姉イ・ジェヨンとともに早くから注目を集め、代表としても活躍した。国内リーグで頭角を現し、国際大会にも出場するなど韓国女子バレー界を代表する選手の一人だったが、2021年に学生時代の行為をめぐる告発が報じられ、状況は一変し、所属クラブとの契約解除や代表資格停止などの処分を受けた。その後は海外へ活動の場を移し、ギリシャやルーマニアなどでプレーを続けている。

◇イ・ダヨン プロフィール

1996年10月15日生まれ。韓国・全羅北道出身。身長180cm。韓国のプロバレーボール選手で、元韓国代表。アメリカのサンディエゴ・モジョ所属。双子の姉イ・ジェヨンもバレー選手で、日本のヴィクトリーナ姫路に所属。実父は陸上競技（ハンマー投げ）韓国元代表のイ・ジュヒョン、実母はソウルオリンピック代表セッターのキム・ギョンフィというサラブレッド家系。2014年のプロデビューから2021年1月まで韓国国内で活躍していたが、学生時代のいじめ発覚で物議を醸し、無期限出場停止と代表資格はく奪処分を受けた。以降は海外で現役を続けている。

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