&TEAM、アメリカ初パフォーマンスへ！グラミー・ミュージアム主催「Global Spin Live」出演決定 | RBB TODAY

&TEAMが、アメリカで初パフォーマンスを披露する。

&TEAMは、8月12日（以下、現地時間）に米ロサンゼルスの「グラミー・ミュージアム（GRAMMY Museum®）」で開催される特別イベント「Global Spin Live: &TEAM」へ出演する。

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&TEAMがアメリカのステージに立つのは今回が初めてだ。記念すべき米国初パフォーマンスは、音楽の歴史と深く関わる格式高い「グラミー・ミュージアム」の舞台で実現することとなった。

©YX LABELS

「グラミー・ミュージアム」は、音楽界で最も有名な賞の一つである「グラミー賞」を主催するレコーディング・アカデミーが設立した、ロサンゼルスの音楽ミュージアムだ。単なる展示施設にとどまらず、世界の第一線で活躍するアーティストを招いた公開収録やプレミアムイベントを定期的に開催していることで知られている。

今回、&TEAMが出演する「Global Spin Live」は、同ミュージアムがグローバルに活躍する音楽アーティストを広く紹介する、対面式のトーク＆パフォーマンスイベントだ。これまでに様々なグローバルアーティストが登壇しており、&TEAMの音楽性とパフォーマンスが米国でも注目を集めていることを示している。

本イベントは、人気モデレーターのEmily Mei氏を迎え、&TEAMのこれまでの歩みや、今後の音楽活動について深く掘り下げるトークセッションに加え、スペシャルパフォーマンスが披露される予定だ。チケットは、7月16日午前10時30分（現地時間）より販売が開始される。

&TEAMは、アメリカでの初パフォーマンスをグラミー・ミュージアムという特別な空間でスタートさせ、その勢いのまま8月14日に開催される世界最大級のK-カルチャーフェスティバル「KCON LA 2026」に初出演する。“完全無欠のステージエリート集団”と称される&TEAMが、アメリカのオーディエンスにどのようなパフォーマンスを披露するのか、期待が高まっている。

◇&TEAM プロフィール

HYBE傘下のYX LABELSに所属するグローバル・ボーイズグループ。日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI、韓国出身のEJ、台湾出身のNICHOLASの9人で構成される。チーム名には、それぞれの個性を持つ9人がひとつのチームとなり、多様な世界を結びつけるという思いが込められている。2022年12月、1st EP『First Howling : ME』をリリースして日本でデビュー。2025年10月の韓国デビューアルバム『Back to Life』を通じて、日韓でミリオンを記録する日本アーティスト史上初の快挙を成し遂げた。

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