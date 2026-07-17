公開恋愛からわずか6カ月！韓国俳優カップルが結婚へ…ミュージカル共演からゴールイン | RBB TODAY

俳優のペ・ナラとハン・ジェアが、公開恋愛からわずか6カ月で結婚を約束した。

挙式時期は未定だが、すでに準備を進めているという。

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7月17日、ペ・ナラの所属事務所YYエンターテインメントは、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、ペ・ナラとハン・ジェアが結婚に向けて準備中であることを明らかにし、「正確な時期は未定」と伝えた。

これに先立ち、あるメディアは、2人が最近結婚を決め、今年末または来年初めの挙式を目標に準備を進めていると報じた。

ペ・ナラとハン・ジェアは、ミュージカル『グリース』『ラパチーニの園』などで共演。同僚俳優として出会った後、恋人関係に発展した。

舞台への情熱や音楽に対する思いなど、多くの共通点を持ち、互いを支え合う俳優カップルとして知られている。

（写真提供＝OSEN）ペ・ナラ

なお、ペ・ナラは2013年、ミュージカル『プロミス』でデビューし、『グリース』『スリル・ミー』『ワイルド・グレイ』などに出演した。最近では、ドラマ『悪人伝記』『弱いヒーロー Class 2』『隠し味にはロマンス』『私と結婚してくれますか？』『捏造された都市』などに出演している。

（写真＝ハン・ジェアInstagram）

一方のハン・ジェアは2003年、MBC創作童謡祭で大賞を受賞。2017年にミュージカル『ハムレット：アライブ』で本格的にデビューし、『もしかしたらハッピーエンディング』『ウエスト・サイド・ストーリー』『パリのパン屋』『冬の旅人』などに出演した。

（記事提供＝OSEN）

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