CORTIS・ゴンホ、コンサート直前に指を骨折…所属事務所がコメント「振付なしでステージへ」 | RBB TODAY

ボーイズグループCORTIS（コルティス）のゴンホが、コンサートを前に指を負傷した。

7月15日、所属事務所BIGHIT MUSICは「ゴンホの健康状態に応じ、ツアーのステージおよび今後のスケジュールへの参加形態に調整があるため、案内します」と明らかにした。

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所属事務所は「ゴンホは最近、転倒した際に両手を誤ってつき、診察を受けるため病院を訪れた。検査の結果、両手の小指周辺に骨折が確認された。必要な治療と処置を受け、現在は安定して回復している」と説明した。

（写真提供＝OSEN）ゴンホ

続けて「負傷部位の保護と早期回復のため、当面はギプスとサポーターを着用し、両腕の無理な動きを最小限に抑える必要があるとの医師の所見を受けた」とし、「本人は予定されているツアー日程やスケジュールへの参加に強い意志を示しているが、当社は医療スタッフの所見とゴンホの回復を最優先に考え、今後のスケジュールを柔軟に運営する方針だ」と付け加えた。

これに伴い、ゴンホは7月18日・19日に開催される「2026 CORTIS TOUR ‘PUT YOUR PHONE DOWN’ IN INCHEON」で、腕の動きを最小限に抑える形で、振付なしでステージに立つ予定だ。

所属事務所は「今後予定されているフェスティバルやスケジュールについても、医療スタッフと綿密に協議し、負傷部位に無理のない範囲で出演形態を調整する可能性がある」とし、「当社はゴンホが一日も早く元気な姿でファンの皆さんに会えるよう、治療と回復に最善を尽くす」と伝えた。

なお、CORTISは7月18日・19日に韓国・仁川インスパイアアリーナで初のツアー「2026 CORTIS TOUR ‘PUT YOUR PHONE DOWN’」を開催し、ファンと会う予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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