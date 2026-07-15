ILLIT、QWER、RESCENEら出演へ！「2026 K WORLD DREAM AWARDS」第2弾ラインナップ公開 | RBB TODAY

レジェンドから旬のアーティストまで、「2026 K WORLD DREAM AWARDS」に集結する。

7月15日、「2026 K WORLD DREAM AWARDS」組織委員会は、SeeYa、QWER、ILLIT、RESCENEらが第2弾ラインナップに名を連ねたと発表した。

【注目】ATEEZ、RIIZEも！第1弾ラインナップ

「2026 K WORLD DREAM AWARDS」は、K-POPを超えてKカルチャーの世界的な地位を高めるとともに、K-POPを通じた訪韓外国人観光客2000万人時代の実現を後押しするために企画されたグローバル韓流フェスティバルだ。

世界各国のK-POPファンが韓国を訪れ、音楽と文化をともに楽しむ代表的な文化観光コンテンツとして定着しており、Kカルチャー大国への飛躍をけん引するプラットフォームとして期待を集めている。

今年はイベント開催10周年を迎えるだけに、さらに特別な意味を持つ。2017年に「SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS」としてスタートし、名称変更を経ながら成長してきた同授賞式は、この10年間、KコンテンツとK-POPのグローバル化をけん引し、韓流の世界的な広がりに貢献してきた。

（写真＝各所属事務所）

これに先立ち、ATEEZ、P1Harmony、RIIZE、AHOF、AND2BLEらの出演が発表され、話題を集めていた。

第2弾ラインナップの公開でさらに関心が高まっている「2026 K WORLD DREAM AWARDS」は、8月27日に京畿（キョンギ）道高陽（コヤン）市のKINTEXで開催される。

■【写真】「ガチ天使」ILLIT、海辺に映える“清純美”

■【写真】元NMB48のQWERメンバー、キュートなお座りSHOT

■【写真】“ギャルキャラ”がバズったRESCENEの日本人メンバー