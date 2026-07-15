TWICE、再契約を前に相次ぐ“JYP移籍説”…ツウィは台湾拠点、ジヒョは個人事務所設立か | RBB TODAY

TWICEが再び、再契約の岐路に立っている。

ツウィ、ジヒョ、チェヨン、ジョンヨンまで相次ぐ“JYPエンターテインメント移籍説”に注目が集まっている。

【写真】TWICE・ツウィ「再契約しない」報道

最近、ツウィが11年間ともに歩んできたJYPエンターテインメントを離れるという報道が出た。さらに、ジヒョの個人事務所設立説、チェヨンとジョンヨンの移籍説まで相次いで浮上し、メンバーの個人活動に関する契約が、それぞれ別の事務所に移る可能性も伝えられている。

（写真提供＝OSEN）TWICE

一方、TWICEとしての完全体活動はJYPエンターテインメントと継続する予定だとも伝えている。個人契約とグループ活動を分ける方式が、有力な選択肢として浮上している形だ。

7月14日、台湾メディア『自由時報』は、ツウィの個人活動に関する契約について、JYPから両親が設立した事務所へ移る可能性が現地業界で広まっていると報じた。

ツウィの母親ファン・イェンリン氏は、この件について公式な立場を明らかにしていない。JYPも「現在、TWICEは再契約の協議期間にあり、慎重に協議を続けている」とし、「案件が確定次第、案内する」と明らかにした。

（写真提供＝OSEN）ツウィ

ツウィの最近の台湾での活動も、独立説に拍車をかけている。

ツウィは今年3月、台湾のコンビニブランドのアンバサダーに抜擢された。また、今月初めに開かれた『高雄ビール・ロック・フェスティバル』では、「TWICEのツウィ」ではなく、本名の「チョウ・ツウィ（周子瑜）」として名前を連ねた。

これについて現地では、ツウィが台湾を中心に個人活動の基盤を整えてきたのではないかとの見方が出ている。

また、台湾の音楽関係者チェン・ズーシャン（陳澤杉）氏との関係も改めて注目を集めている。ワーナーミュージック中華圏の元総裁であるチェン・ズーシャン氏は、昨年6月に台湾でツウィと会っていた。また、TWICEの台北公演とマカオ公演の際には、ツウィの母親と行動をともにしていたとも伝えられている。

チェン・ツォーシャン氏は当時、ツウィの母親とは長年の友人関係にあるとし、「友人同士の集まりだ」と一線を引いた。しかし最近、ツウィが単独で参加した『高雄ビール・ロック・フェスティバル』の現場にもチェン・ツォーシャン氏が同行していたと報じられ、協業の可能性が再び浮上した。

JYPとの契約をめぐる動きが注目されているのは、ツウィだけではない。

TWICEのリーダー、ジヒョもJYPを離れ、個人事務所の設立を準備していると報じられた 。

ジヒョはデビュー前、約10年間にわたりJYPの練習生として過ごした。デビュー後の活動期間まで含めれば、同社とは20年以上にわたって縁を続けてきたことになる。最近では、個人活動を準備する方向で方針を固め、業界関係者とのミーティングを進めているとの話も出ている。

ただし、ジヒョも個人契約とは別に、TWICEのグループ活動はJYPと継続する案を協議している。

（写真提供＝OSEN）ジヒョ

チェヨンも個人活動のため、ほかの芸能事務所と接触したと報じられている。

また、先月には、ジョンヨンが実姉コン・スンヨンの所属するVAROエンターテインメントとミーティングを行ったとのニュースも報じられた。

ツウィ、ジヒョ、チェヨン、ジョンヨンまで、4人のメンバーをめぐる移籍説が相次いで浮上した形だ。

TWICEは2015年、『Like OOH-AHH』でデビュー。その後、『CHEER UP』『TT』『FANCY』など数々のヒット曲を発表し、K-POPを代表するガールズグループとしての地位を確立した。2022年には、メンバー9人全員がJYPと再契約し、“魔の7年”をともに乗り越えた。

しかし、2度目の再契約の時期を迎えた現在の状況は、当時とは異なっている。メンバーが個人活動の自由度を確保しながら、グループ活動は維持する形が、現実的な選択肢として挙げられている。

JYPも現時点で、契約終了や移籍を公式に発表しておらず、確認されている公式見解は「再契約の協議中」というものだ。

TWICEの9人が再び同じ会社に残るのか、個人契約のみそれぞれの道を選ぶのか、関心が集まっている。

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