TWS、デビュー曲『plot twist』がYouTube Musicで2億回再生突破！第5世代ボーイズグループ“初”の快挙 | RBB TODAY

TWSが、デビュー曲『plot twist』で新たな記録を打ち立てた。

7月15日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、TWSの1stミニアルバム『Sparkling Blue』のタイトル曲『plot twist』が最近、YouTube Musicで累計2億回再生を突破した。

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YouTube Musicで2億回再生を突破した第5世代K-POPボーイズグループは、TWSが初めてだ。同曲は、昨年1億回再生を達成し、約1年で再生回数を2倍に伸ばした。リリースから2年6カ月が経過した現在も、揺るぎないロングヒットを続けている。

（写真提供＝OSEN）TWS

2024年1月22日にリリースされた『plot twist』は、初めての出会いのときめきをTWSならではのフレッシュで爽やかな感性で表現し、人気を集めた。

また、Spotifyでも累計再生回数1億1573万回（7月12日時点）を突破し、世界的な波及力を証明した。さらに、韓国の主要音楽配信チャート（Melon、Genie、Bugsなど）のデイリーチャートでは、リリース以来一日もチャート圏外に落ちることなく、ロングヒットを続けている。

同曲は2024年のMelon年間チャートで1位に輝いたほか、米ビルボードと英NMEが選ぶ「2024年ベストK-POPソング」にも名を連ね、「TWSを最高の新人にした曲」と高い評価を受けた。

なお、デビュー曲のロングヒットが続くなか、TWSは現在アジアツアー「24/7:FOR:YOU」を通じて世界のファンと会い、勢いを加速させている。先月、全席完売を記録したソウル公演とマカオ公演を成功裏に終えた彼らは、8月4日に日本2ndシングル『SODA SODA』をリリースする。

さらに、8月28日～30日の福岡公演を皮切りに、兵庫、神奈川を経てマカオ、バンコク、シンガポール、高雄へとツアーを展開する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇TWS プロフィール

HYBE傘下のPLEDISエンターテインメントから、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイズグループ。メンバーはシンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミンの6名。2024年1月22日に1stミニアルバム『Sparkling Blue』でデビューし、韓国の主要授賞式で新人賞8冠を達成。2025年7月、日本1stシングル『はじめまして』で正式に日本デビューを果たした。

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