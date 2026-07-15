性スキャンダルで活動中断、福山雅治の曲もカバーしたG.NA　デビュー16周年を報告「愛しています」 | RBB TODAY

歌手G.NAが、デビュー16周年を迎え、久しぶりにファンへメッセージを届けた。

韓国芸能界を離れてから約10年、変わらぬ思いを自らの言葉で伝えた。

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G.NAは7月15日、自身のSNSに、自ら撮影した動画と過去の活動時の姿を収めた編集映像を投稿した。

公開された動画でG.NAは、走行中の車内から明るい笑顔を見せ、手を振ってあいさつした。英語で「カナダは今、7月14日です」と切り出し、「デビューアルバムが発売されてから、もう16年が経ったことに今気づきました」と語った。

続けてファンクラブ名に触れながら、「これまで私を支え、応援してくれたファンの皆さんに、ありがとうと伝えたいです」と英語で感謝を表現。その後、韓国語で「愛しています。ありがとうございます」と付け加え、指ハートのポーズを見せた。

（画像＝G.NA SNS）

また、動画とともに投稿した文章でも、「わあ……デビューしてもう16年だなんて。今でも覚えていて、そばにいてくれてありがとうございます」と韓国語で率直な思いをつづり、変わらぬ愛情を送ってくれるファンに感謝した。

G.NAは2010年、デジタルシングル『Things I’d Like to Do With My Lover』でデビュー。その後、『Black & White』『I'll Get Lost, You Go Your Way』などを相次いでヒットさせ、女性ソロ歌手としての地位を築いた。

またG.NAは過去に、福山雅治の『最愛』を韓国語でカバーしたことでも知られている。

しかしその後、2016年に米国在住の韓国人実業家らと性的関係を持ち、金品を受け取ったとして起訴され、罰金刑を言い渡されたことを受け、芸能活動を全面的に中断した。

事件後は事実上、韓国芸能界を離れ、故郷のカナダで生活してきたG.NA。時折SNSを通じて近況を伝えてきたが、デビュー16周年を機に改めてファンへあいさつし、注目を集めている。

◇G.NA プロフィール

1987年9月13日生まれ、カナダ出身。本名Gina Jane Choi。2007年にガールズグループ「オソニョ」としてデビューする予定だったが、会社の資金問題で失敗。2010年7月、デジタルシングル『Things I’d Like to Do With My Lover』でソロ歌手としてデビュー。さまざまな韓国アーティストが参加した福山雅治のトリビュートアルバム『With Special Guests Fukuyama Masaharu Remake』では、『milk tea』をカバー。しかし2016年の性売買スキャンダルによって活動を中断し、現在はカナダに定住している。

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