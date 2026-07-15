SEVENTEEN、MONSTA X、カン・ダニエル…兵役中だからこその“夢の合同ステージ”実現？ 軍フェス面接現場に | RBB TODAY

兵役によって芸能活動から離れているはずのアイドルたちが、思わぬ形で“夢の合同ステージ”を実現させるかもしれない。

SEVENTEENのウジとホシ、MONSTA XのI.M、そしてカン・ダニエル。

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現在、兵役中の人気アーティストたちが「2026地上軍フェスティバル」の参加者面接現場で確認され、ファンの期待が一気に高まっている。

地上軍フェスティバル側は7月14日、公式SNSを通じて、フェスティバルに参加する将兵を募集する面接現場の映像を公開した。

アナウンサー、ダンス、ミュージカルなど、さまざまな分野に分かれて面接が行われるなか、ダンス部門ではBTSの『Run BTS』に合わせて力強いパフォーマンスを披露する兵士の姿も映し出された。

兵役中だからこその“レア舞台”

その映像のなかに、兵役中のアイドルたちの姿があった。

SEVENTEENのウジとホシ、MONSTA XのI.M、カン・ダニエルが短く登場したことで、オンライン上では「本当に同じステージに立つのか」「軍フェスで合同ステージが見られるのでは」と期待の声が広がっている。

（写真提供＝OSEN）SEVENTEENのウジ（左）とホシ

もちろん、現時点で彼らの出演や合格が正式に発表されたわけではない。あくまで面接現場で姿が確認された段階であり、実際にどのような形でステージに立つのか、あるいは出演するのかも未定だ。

それでもファンが期待する理由はある。地上軍フェスティバルは、これまでも兵役中のスターたちによる特別な舞台を生んできたからだ。

例えば2023年の地上軍フェスティバルでは、俳優ナム・ジュヒョクが進行を務め、MONSTA Xのミニョク、GOT7のパク・ジニョン、Wanna One出身のハ・ソンウン、オン・ソンウらが陸軍特別公演チームとして合同ステージを披露し、大きな話題を集めた。

さらにさかのぼれば、2016年にも“兵役中だからこそ”の豪華な顔ぶれがあった。当時、地上軍フェスティバルで軍服務中だったイ・スンギ、東方神起ユンホ、SUPER JUNIORのウニョク、ソンミン、シンドンらが公演で祭りの雰囲気を盛り上げたそうだ。

普段であれば簡単には同じ舞台に並ばないスターたちが、同じ軍人という立場で一つのイベントに集まる。まさに兵役中だからこそ生まれるレアな舞台だった。

（写真提供＝OSEN）​​​​​​MONSTA XのI.M

地上軍フェスティバルは、忠清南道・鶏龍（ケリョン）で開かれる韓国最大規模の軍文化イベントとして知られる。

戦車や装甲車、ヘリなどの大型装備の展示、兵営体験、軍楽隊や各種公演などが行われ、家族連れやミリタリーファンだけでなく、スター兵士の登場を期待するK-POPファンからも注目されてきた。

背景には、韓国ならではの兵役文化がある。かつて存在した「芸能兵士」制度は2013年に廃止されたが、その後も芸能人は他の兵士と同じように一般補職や助教、軍楽隊などで服務している。

近年は、BTSメンバーやMONSTA Xのジュホンが助教として服務し、軍楽隊所属の芸能人もいる。

つまり、兵役はアイドルにとって避けられない活動空白期である一方、ときに事務所やグループの垣根を越えた“軍隊限定の合同ステージ”を生む場にもなるというわけだ。

SEVENTEENのウジとホシ、MONSTA XのI.M、そしてカン・ダニエル。彼らが本当に同じステージに立つことになれば、それは通常の音楽番組や授賞式とは違う意味を持つ。

（写真提供＝OSEN）カン・ダニエル

グループの看板を背負ったアイドルとしてではなく、同じ軍服を着た兵士として並ぶ、きわめて特別な一夜になるからだ。

兵役による空白期が、逆に一度きりのレアな舞台を生むのか。2026年の地上軍フェスティバルに、K-POPファンの視線が早くも集まっている。

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