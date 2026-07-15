「ジェニーとコーヒーを一杯飲みたい」と事務所にアポなし突撃、女性ユーチューバーが迷惑行為を謝罪 | RBB TODAY

BLACKPINKジェニーの事務所を訪れたユーチューバーが謝罪した。

ユーチューバーのポテト・タートルは7月14日にSNSを更新。

【写真】ジェニー、ほぼ丸見え衝撃衣装

「最近私が投稿した動画によって、不快な思いをされたすべての方々に心からお詫び申し上げます。寄せられたコメントを一つひとつ読みながら、自分の軽率な行動を深く反省しています」と謝罪し、続けて「私は現在、100個のバケットリストに挑戦しています。その中には『アイスランドでオーロラを見る』のように比較的実現しやすいものもあれば、『ジェニーとコーヒーを1杯飲む』のように現実的には難しいものもあります。不可能に見えることにも挑戦してみたかったのです。まずは行動を起こして、自分なりの方法を見つけたいと思っていました」と説明した。

（写真提供＝OSEN）ジェニー

さらに、「もちろん事務所を訪れたり、公演に行ったりしたからといって、本当にジェニーさんとコーヒーを飲めるとは思っていませんでした。普段から海外のコンテンツを参考に動画を制作しており、海外では有名人に向けてメッセージを送るような企画もよく見かけます。そのため、自分の気持ちを伝えたいと思い動画を作りました」と釈明した。

特に、ジェニーの所属事務所をアポなしで訪れたことについては、「突然訪問して手紙と花束を渡した行動が、“サセン（過激な私生活追跡ファン）”のように受け取られる可能性があることを認識していませんでした。手紙を渡し、その過程を動画にして気持ちを伝えたかったのですが、その方法が間違っていました。アイドルファン文化に対する理解があまりにも不足していたと思います。今後はより慎重に行動します」と述べた。

（写真＝ポテトタートルInstagram）

また、公演会場でプラカードを掲げたことについても、「人生で初めてコンサートに行ったため、公演文化への理解が不足していました。会場でプラカードを掲げた行動についても心からお詫びします。今後は観覧マナーを守り、同じ過ちを繰り返さないようにします」と付け加えている。

ポテト・タートルは登録者数約36万人を抱えるユーチューバー。最近は「100個のバケットリスト実現」シリーズを公開しており、「ジェニーとコーヒーを飲む」を目標の一つとして掲げ、ソウル市龍山区漢南洞にあるジェニーの個人事務所OAエンターテインメントを訪問。インターホンを鳴らし、花束を渡そうとする様子を公開していた。

さらに、公演会場では「ジェニーさん、コーヒーを1杯飲みませんか？」と書かれたプラカードを掲げて注目を集めた。

しかし、事務所を突然訪れてアーティストとの接触を試みるような行動については、アイドルの私生活を執拗に追い回す“サセンファン”と変わらないとの批判が噴出。現在、「ジェニーとコーヒーを1杯飲む」という動画は非公開となっている。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

■【画像】ジェニー、スタッフの顔にタバコの煙を吹きかけ炎上

■【写真】「隠す気ゼロ？」ジェニー、ほぼ丸見えの衝撃露出衣装

■日本で何が？ジェニーのド派手な誕生日クラブ動画、賛否噴出