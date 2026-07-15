奈良公園で“鹿の糞”を拾い食い…？日本国籍を捨てて韓国人になった歌手、衝撃行動の真相に一同笑い | RBB TODAY

歌手カンナムが奈良公園を訪れ、驚きの行動で現場を騒然とさせた。

7月14日、カンナムのYouTubeチャンネル「Kangnami」に一本の動画が公開された。

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公開された動画には、奈良公園を訪れたカンナムの様子が収められている。カンナムは、おもむろに鹿の糞を食べるような仕草を見せ、「清潔だ。草の味がする」「草食動物だから病気もないし、食べても大丈夫」と平然と話し、制作陣を驚かせた。

（画像＝YouTubeチャンネル「Kangnami」）

動画には「致命的な感染症リスクがあるため、鹿の糞は絶対に食べてはいけません」という警告テロップが表示された。それでもカンナムは「僕は命を懸けてYouTubeをやっている」と冗談交じりに語った。

制作陣は「チョコレートじゃないのか。本当に食べたのか」と改めて確認したが、カンナムは「どこにチョコレートがあるんだ。目の前で拾って食べるのを見たじゃないか」と言い返した。

制作陣が「目で見ても信じられない。元々すごい人だとは知っていたが、心から尊敬する」と話すと、カンナムは「鹿の糞を食べたから、鳩も僕をリスペクトしている」と冗談を飛ばし、笑いを誘った。

さらにカンナムは、「大きいものを食べないと」と言いながら鹿の糞を拾い上げる姿まで見せ、現場を再び驚愕させた。

しかし、真相は動画終盤のおまけ映像で明らかになった。

（画像＝YouTubeチャンネル「Kangnami」）

カンナムは「実は、糞は食べていない。嘘だ」と打ち明け、実際に口にしたのはコンジンダンだったと明かした。制作陣も「カンナムは、糞まで食べる人ではない」と付け加え、安堵のため息をついた。

今回の一連の行動は、カンナムが奈良へ向かう前にメインプロデューサーとあらかじめ計画したドッキリだった。カンナムはあらかじめコンジンダンを用意してポケットに入れておき、全員が目をそらした瞬間、素早くすり替えることに成功していた。

鹿の 糞を食べたように見せかけて全員をだましたカンナムのドッキリ企画は、最後に真実が明かされ、視聴者に笑いを届けた。

（記事提供＝OSEN）

◇カンナム プロフィール

1987年3月23日生まれ、日本名は滑川康男。母が韓国人、父が日本人。2011年にアイドルグループ「M.I.B」の一員として韓国デビュー。日本国籍でも流暢な韓国語や韓国愛で人気に。2019年10月には元スピードスケート韓国代表イ・サンファと結婚。式ではイ・サンファのライバルで親友でもあった小平奈緒が、韓国語で祝福メッセージを送った。2021年10月にはユーチューブで「カンナムが日本国籍を放棄します」という動画を公開。同年12月に韓国への帰化試験合格を伝えた。

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