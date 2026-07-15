「本当に同じ人？」女優ハン・ソヒ、メイク前後の“別人級ビジュアル”にファン驚き！ | RBB TODAY

女優ハン・ソヒが、撮影現場で見せた圧倒的なビジュアルを公開した。

メイク前後で雰囲気が一変した姿に、「本当に同じ人？」と驚きの声が上がっている。

【写真】ハン・ソヒ、“別人級ビジュアル”

ハン・ソヒは7月14日、自身のSNSを通じて、撮影現場で撮られた複数のビハインドカットを公開した。

公開された写真のハン・ソヒは、長いストレートヘアで、くっきりとした目鼻立ちを際立たせながらカメラを見つめている。メイク後の印象的な目元と立体的なフェイスラインが、視線を引きつけた。

別の写真では、黒のレザージャケットに短いボトムスを合わせ、都会の夜景を背景にポーズを取った。スラリとした美脚とモデルのようなプロポーション、強烈なカリスマ性が調和し、圧倒的な存在感を放っている。

鏡の前でスマートフォンを手にした自然体の写真では、透き通るような肌と人形のような美貌を披露した。また、屋上の手すりに腰掛けたカットでは、シックな表情で異なる魅力を見せている。

（写真＝ハン・ソヒInstagram）

特に、メイク前後で異なる雰囲気を見せる多彩な写真が公開され、ファンからは「本当に同じ人？」「雰囲気が完全に変わった」「AIよりも非現実的な顔」「さすがグラビア職人」「どのカットも伝説級」などの反応が寄せられた。

（写真＝ハン・ソヒInstagram）

ハン・ソヒは次回作として、Netflixシリーズ『俺だけレベルアップな件』（原題）への出演を確定し、俳優ピョン・ウソクとの共演に期待が集まっている。

また、今年は映画『マイ・インターン』の韓国リメイク版の公開も控えている。同作は、ファッション会社のCEOソヌ役を演じるハン・ソヒと、シニアインターンのギホ役を務めるチェ・ミンシクが織りなす物語を描いた作品で、ハン・ソヒの新たな演技に注目が集まっている。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山（ウルサン）出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡～Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム：偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

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