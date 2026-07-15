「僕がメンバーを守りたい」BOYNEXTDOOR・ジェヒョン&テサン&ウナク、インタビューで明かしたチームの絆 | RBB TODAY

BOYNEXTDOORのジェヒョン、テサン、ウナクが、3人3色の魅力でファッション誌の表紙を飾った。

7月14日、ファッション誌『SINGLES』は公式SNSを通じて、8月号の表紙4種を公開した。

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公開された撮影カットには、鋭い眼差しとダイナミックなポーズで若々しいエネルギーを放つ3人の姿が収められている。

ジェヒョンは深みのある雰囲気で圧倒的なオーラを見せ、テサンはクールなカリスマ性を発揮。ウナクは一段と成熟したビジュアルでカメラを見つめ、視線を引きつけた。

（写真提供＝『SINGLES』）

撮影とともに行われたインタビューでは、グループへの格別な愛情をにじませた。

ジェヒョンは「メンバーがいるから怖いものはない。むしろ僕がメンバーを守りたいという責任感がある」と語り、グループの絆をアピールした。テサンは6月にリリースした1stフルアルバム『HOME』の先行公開曲『ddok ddok ddok』に言及し、「ONEDOOR（ファンダム名）とこれまで積み重ねてきたアルバムが僕たちの資産だ」と語り、音楽に対する真摯な思いを明かした。

ウナクも「1stフルアルバムの活動以降、さらに強くなった。ステージ上で感じる感情を余すことなく伝えるため、練習に励んでいる」と伝えた。

（写真提供＝『SINGLES』）上からテサン、ジェヒョン、ウナク

BOYNEXTDOORは本格的なグローバル活動に乗り出す。彼らは7月17日から19日まで、ソウル・KSPO DOMEで『BOYNEXTDOOR TOUR "KNOCK ON Vol.2" IN SEOUL』を開催し、ワールドツアーの幕を開ける。ソウル公演のチケットは先行予約の開始と同時に全席完売を記録し、高い人気を証明した。

ソウルと釜山での公演を終えた後は、日本6都市、北米10都市、アジア6都市を巡り、計24都市・35公演を展開する。BOYNEXTDOORが世界各地のステージで披露する爆発的なエネルギーに期待が高まっている。

なお、ジェヒョン、テサン、ウナクの撮影カットとインタビュー全文は、『SINGLES』8月号で確認できる。

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。

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