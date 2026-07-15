BIGBANG、20周年ワールドツアーのタイトル公開！『XX : COSMOS』に込めた意味とは | RBB TODAY

BIGBANGが、デビュー20周年ワールドツアー『XX : COSMOS』を通じて世界中のファンと出会う。

7月15日、YGエンターテインメントは公式SNSを通じて、BIGBANGのデビュー20周年ワールドツアーのタイトルが記されたポスターを公開した。

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BIGBANGの新たなワールドツアーのタイトルは、『BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR ‘XX : COSMOS’』だ。ポスターには、深い宇宙のどこかで捉えた未知の信号を連想させるイメージが描かれている。BIGBANGならではの独創的な世界観が、ワールドツアーへの期待を高めている。

（画像＝YGエンターテインメント）

YGエンターテインメントは、「“XX”はデビュー20周年を迎えたBIGBANGの時間を、“COSMO”は単に空間としての宇宙を意味するのではなく、つながり、関係、持続性を含む宇宙的な概念を意味する」と説明した。

『XX : COSMOS』は、BIGBANGとして行われる約9年ぶりのワールドツアーで、これまで彼らが歩んできた道のりと、今後の歩みが盛り込まれる予定だ。世代を超えて愛されるヒット曲で彩られたBIGBANGが築いてきた20年の歴史と、新たな旅路をともにたどる場になると期待されている。

なお、BIGBANGのワールドツアー『XX : COSMOS』は、8月21日～23日、韓国・高陽総合運動場で幕を開ける。

（記事提供＝OSEN）

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