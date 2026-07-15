「キム・スヒョンのウソの暴露で1億ウォン超を稼いだ」悪質ユーチューバーの実態が明らかに | RBB TODAY

キム・スヒョンが約1年4カ月ぶりに活動を再開した。

その裏で、キム・セウィが稼いだ金額にも注目が集まっている。

【写真】キム・スヒョンついに復帰、笑顔でピース

7月14日に韓国で放送された『PD手帳』には、YouTubeチャンネル「カロセロ研究所」による“暴露ビジネス”の被害者だと主張するユーチューバー「商売の神」ことウン・ヒョンジャン氏が出演した。

キム・セウィは昨年、キム・スヒョンが未成年だった故キム・セロンさんと交際していた証拠だとして、カカオトークのやり取りや音声ファイルを公開して波紋を呼んだ。その後、警察はこれらの資料を捏造と判断し、キム・セウィは虚偽事実流布や名誉毀損などの容疑で拘束起訴された。

（写真提供＝OSEN）キム・スヒョン

こうした騒動を経て、キム・スヒョンは最近、約1年4カ月ぶりに活動を再開。海外アパレルブランドの撮影を行うなど、徐々に動き出している。

「得たものは“金”だけ」

ウン氏は今回、「配信を見ながら投げ銭の金額を一つひとつ手作業で記録した。キム・スヒョンとキム・セロンのサムネイルを使用して後援金を受け取ったケースを日付ごとに整理した。サムネイルにはなくても、キム・スヒョンに関する内容が含まれた配信も別途まとめた」と説明した。

ウン氏の集計によると、カロセロ研究所が“キム・スヒョン暴露”で得た収益は、合計で約1億1800万ウォン（約1200万円）に達したという。また、交際疑惑をめぐる暴露以降に配信された広告は146本に上り、広告収入による利益も相当な額になると推測した。

カロセロ研究所はキム・スヒョンの疑惑を提起したことで、チャンネル登録者数が100万人を突破するなど大きな注目を集めた。

（画像＝キム・セウィSNS）キム・セウィ

さらに番組では、カロセロ研究所の収益が“暴露ビジネス”によって3年間で約3倍に増加したとも伝えられた。財務諸表によると、年間売上高は2019年の17億6000万ウォン（約1億7000万円）から、2020年は43億5000万ウォン（約4億4000万円）、2021年は45億ウォン（約4億5000万円）、2022年は50億ウォン（約5億円）と着実に増加している。

ウン氏は「無分別な暴露行為によってカロセロ研究所が得たものは、結局のところ“金”だけだ。カロセロ研究所は私を攻撃しながら、視聴者からいくら金を引き出せるかしか考えていない」と怒りをあらわにした。

カロセロ研究所はこれに先立ち、ウン氏が株価操作や仮想通貨詐欺に関与しているとの疑惑を提起していた。これに対し、ウン氏は虚偽事実の流布および名誉毀損の疑いでキム・セウィを告訴し、双方の法廷闘争へと発展した。

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