TXT・ヨンジュン、ソロでも日本を席巻！『NO LABELS：PART 02』がオリコン1位に　2作連続の快挙 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、日本でもソロ人気を証明した。

新アルバムがオリコン1位に輝き、2作連続で首位を獲得している。

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所属事務所BIGHIT MUSICは7月15日、「ヨンジュンの2ndミニアルバム『NO LABELS：PART 02』が日本での発売と同時に、オリコン最新ランキング（7月13日付）の『デイリーアルバムランキング』で1位を獲得した」と明らかにした。

これによりヨンジュンは、ソロとしてオリコンランキングの頂点に立ち、その底力を証明した。昨年発表した1stミニアルバムに続き、2作品連続で首位を獲得しており、好調ぶりが際立つ結果となった。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）ヨンジュン

ヨンジュンは7月10日にリリースした2ndミニアルバム『NO LABELS：PART 02』で、発売初日に66万1924枚（HANTEOチャート集計）を売り上げ、新記録を打ち立てた。これは今年リリースされた韓国ソロアーティストのアルバムとして、初日最多販売枚数となる。

韓国に続き、日本でもオリコンランキング1位を獲得し、ソロアーティストとしての高い人気を証明している。

ヨンジュンは来月、アメリカABCの看板朝番組『Good Morning America』が主催する「サマー・コンサート・シリーズ」への出演を皮切りに、グローバルな活動を続ける予定だ。

◇ヨンジュン プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、“Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿も話題に。

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