SMエンタ、NCT 127全員との再契約を発表　デビュー10周年の節目に | RBB TODAY

NCT 127のメンバー全員が再契約を締結した。

SMエンターテインメントは7月15日、以下のコメントを発表した。

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「ジャニー、テヨン、ユウタ、ドヨン、ジェヒョン、ジョンウ、ヘチャンが、これまで築いてきた強固なチームワークと当社との深い信頼関係を基に、NCT 127として全員再契約を締結した」

2016年7月7日にデビューしたNCT 127は、この10年間で独自の音楽性と高いパフォーマンス力を武器に、K-POP界を代表するアーティストへと成長した。今回の再契約は、メンバー同士の強い絆に加え、SMエンターテインメントとの緊密なパートナーシップを改めて確認したという点で、ファンにとっても大きな意味を持つ。

（写真提供＝SMエンターテインメント）NCT 127

SMエンターテインメントは続けて、「この10年間の輝かしい歩みをともにしてくれたメンバー、そしてファンの皆さんに心から感謝している。今後もNCT 127のグローバルな活動を全面的に支援し、力強いパートナーであり続ける」とも述べている。

デビュー10周年という節目に、完全体での再契約という成果を手にしたNCT 127。今後どのような活躍を見せるのか、K-POPファンの関心が集まっている。

◇NCTとは？

2016年デビュー。活動グループ、メンバー数の制限がないという新たなコンセプトを持った次世代K-POPグループ。日本、韓国、中国、台湾、香港、アメリカ、カナダ、マカオといった多国籍な23人で構成されており、日本からはユウタが所属している。これまで2016年に組まれたNCT Uを筆頭に、NCT 127、NCT DREAM、NCT2018、WayVなどの派生ユニットが誕生している。NCTは「Neo Culture Technology」（ネオカルチャーテクノロジー）の頭文字を取って名付けられた。

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