上も下も“ピチピチ”…TWICE・モモ、ボディラインあらわな大胆衣装に視線釘付け「どうなってんの？」 | RBB TODAY

TWICEのモモが、大胆な衣装で視線を奪った。

モモは7月13日、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】モモ、上も下も“ピチピチ”衣装

公開された写真には、ステージ裏でポーズを決めるモモの姿が収められている。

モモは、レオパード柄のホルターネックトップスに、タイトなショートパンツとロングブーツを合わせた大胆なステージ衣装を着用。ウエストが大きくのぞくデザインからは、引き締まったくびれとすらりと伸びる美脚が際立ち、メリハリのあるスタイルで見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは、「かわいい」「スタイルどうなってんの？」「エグい」「カッコいいです」といったコメントが寄せられている。

（写真＝モモInstagram）

なお、モモが所属するTWICEは7月10～12日、ソウルのKSPO DOMEで6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」のアンコール公演を開催し、約1年にわたる大規模ツアーを締めくくった。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。

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