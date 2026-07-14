「毎日が日韓戦」日本人妻に頬を叩かれ、パンツも破られた!?　韓国俳優、結婚11年目の夫婦生活を告白 | RBB TODAY

韓国俳優ソン・ジヌが、日本人妻との驚きの結婚生活を明かす。

「毎日が日韓戦」と語る、結婚11年目を迎えた夫婦の日常に注目が集まっている。

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バラエティ番組『同床異夢2－君は僕の運命』では、“日韓国際夫婦”ソン・ジヌ夫妻の結婚生活が初公開される。

最近行われた同番組の収録には、俳優イ・ビョンホン、チャン・ヒョク、イ・ソジンらのものまねで抜群の声帯模写を披露し、“俳優コピー機”の異名でバラエティ界をにぎわせたソン・ジヌが登場した。

ソン・ジヌは、ハンドボール選手出身の日本人妻ミナミさんとの結婚生活について、「毎日が日韓戦です。妻に頬を叩かれたり、僕のパンツを破られたりしたこともあります」と告白。さらに、妻の意外な身体の秘密まで暴露し、出演者たちを驚かせた。

（画像＝SBS）3枚目ソン・ジヌ（左）とミナミさん

また、ソン・ジヌならではの資産運用術も公開される。家中を埋め尽くすほどの膨大なコレクションを目にした出演者たちは、「執念がすごい」「言い値で売れそう」と驚きを隠せなかった。

さらにソン・ジヌは、世界に一つしかない希少品を集めた“金塊バッグ”まで公開し、「これ一つを売るだけでも、家一軒は余裕で買えます」と自信を見せた。

なお、日本人妻ミナミさんとの結婚生活エピソードや、資産運用術が明かされる『同床異夢2－君は僕の運命』は、本日（14日）22時40分に韓国SBSで放送される。

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