IVE・ウォニョン、“世間の関心”をどう受け止める？率直な本音告白「私にとっては当たり前のこと」 | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、世間から注がれる関心について率直な心境を明かした。

ウォニョンは、ファッション誌『ARENA HOMME+』8月号の表紙モデルを務めた。

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公開された撮影カットには、気だるくも温かい雰囲気を漂わせるウォニョンの姿が収められている。彼女の眼差しやポーズによって、写真ごとに幻想的な雰囲気の深みを変えている。

（写真提供＝『ARENA HOMME+』）ウォニョン

撮影と共に行われたインタビューでウォニョンは、世間の関心とそれに伴う影響力について自身の考えを語った。彼女は「世の中のすべてのことは、ただ良いことばかりでも、ただ嫌なことばかりでもないと思います。もちろん不便な部分もあるかもしれませんが、私はそういうものを楽しむほうです。ポジティブなことでもネガティブなことでも、結局は私にとって良い影響として返ってくると思うので、すべてを謙虚に受け入れて楽しもうとしています」と、率直な胸の内を明かした。

また、“ラッキービッキー”に象徴される前向きな姿勢についても語った。「わざとポジティブに生きようとしているわけではなく、元々こうやって生きてきました。私にとっては当たり前のことなのに、人々がよくポジティブな面に注目するので、むしろ『どうして私はこう考えるんだろう？』と自問自答することもあります。それでもこのままずっと生きていけたらいいなと思います」と話した。

なお、ウォニョンが所属するIVEは、6月24日、東京ドームでワールドツアー「SHOW WHAT I AM」の日本公演を開催した。

（記事提供＝OSEN）

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

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